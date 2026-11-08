Lando Norris gana en Brasil y Mercedes se queda con el título de Constructores de la F1

El cuatro veces campeón mundial fue sancionado el sábado por la organización por cambios en su motor y debió salir penúltimo, en el puesto 21.

Con un gran arranque, Mad Max fue escalando posiciones hasta finalizar apenas detrás de Norris.

La lluvia, que el sábado hizo suspender durante una hora y media la sesión de clasificación, finalmente dio una tregua durante la carrera y apenas apareció en el tramo final de la vigésima prueba de la campaña.

En la vuelta 50, empezaron a caer las primeras gotas y a falta de diez, empezó a llover con fuerza en Interlagos, aunque sin llegar a tener un impacto en la parrilla final.

No obstante, la pista mojada provocó que varios pilotos tuvieran trompos o salidas de pista a lo largo de la carrera, como los protagonizados por Antonelli, George Russell o Lewis Hamilton, entre otros.

Tras el GP de Brasil y con el mundial de pilotos y constructores ya decididos, la F1 se desplazará a Las Vegas y pondrá fin a la temporada con los GP de Catar y Abu Dabi.

