México vs Jamaica: cuándo juega la selección mexicana y dónde ver los partidos gratis

El equipo dirigido por Rafa Márquez tendrá dos partidos decisivos, pues definirán su camino rumbo a la siguiente fase del torneo. La actividad comienza en Kingston, Jamaica, mientras que el de vuelta se disputará posteriormente en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León.

Debido a que son partidos cruciales para avanzar, Rafa tendrá la tarea de alinear a sus mejores elementos. Entre los convocados se encuentran Raúl Rangel (portero), Johan Vásquez (defensa), Kevin Álvarez (defensa), Gilberto Mora (mediocampista), Álvaro Fidalgo (mediocampista), Julián Quiñones (delantero), Alexis Vega (delantero).



Rafael Márquez ya presentó la lista de convocados para estos encuentros. (Chris Coduto/Getty Images)

¿Cuándo juega México vs Jamaica?

Fecha y horario del partido de ida

El partido de ida Jamaica vs México se disputará el sábado 14 de noviembre a las 07:00 pm, tiempo centro del país.

Fecha y horario del partido de vuelta

En el caso del partido de vuelta, México vs Jamaica, será el martes 17 de noviembre a las 08:30 pm, tiempo centro del país.



¿Dónde ver México vs Jamaica en vivo?

Ambos partidos se van a transmitir por televisión abierta a través de Azteca 7, también por su aplicación TV Azteca y su sitio web.

De esta manera, si México vence a Jamaica en los cuartos de final, pasará a las Final Four del torneo para pelear por el título contra los otros ganadores, además de que podría ser el primer éxito de Márquez como técnico del Tri.