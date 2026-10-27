Cuando se anunciaron los nominados al Balón de Oro, la inclusión de Julián Quiñones se convirtió en uno de los temas más comentados, y con razón: el jugador tuvo una tremenda actuación durante el Mundial, tanto que nos hizo pensar en el sexto partido. Pero la prestigiosa premiación tenía la mira puesta en otra mexicana: Charlyn Corral.
Charlyn Corral es mexicana, juega en el Pachuca y es una de las mejores goleadoras del año
Y es que, mientras Quiñones terminó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026, la mejor posición de un futbolista varonil mexicano en la historia del premio, quien consiguió un enorme hito para el futbol mexicano femenil fue Corral, al consagrarse con el Trofeo Gerd Müller como la mejor goleadora del año.
¿La razón del galardón? Durante la temporada logró un registro impresionante con el Club de Fútbol Pachuca y la Selección Mexicana: 43 goles en 46 partidos (con las Tuzas), además de 49 goles en 49 partidos en el año futbolístico (registro global de año natural)
Charlyn Corral: una trayectoria única
Corral es una de las futbolistas más destacadas y completas que ha dado este país en la historia del deporte en la rama femenil. Su carrera no se ha limitado a México: tanto en Estados Unidos como en Europa ha demostrado de qué está hecha.
Tras destacar en el fútbol universitario de Estados Unidos, emigró al viejo continente para jugar en Finlandia con el Merilappi United. El siguiente paso fue convertirse en una leyenda de la liga española con el Levante UD y después con el Atlético de Madrid, donde lamentablemente sufrió una lesión de ligamento.
A su regreso a México se convirtió en una Tuza del Pachuca, y se consolidó como la jugadora más rentable e histórica de la institución, que ahora suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria.
Además, es tetracampeona de goleo de la Liga MX Femenil: obtuvo el título en los torneos Clausura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025, y en el Apertura 2025 volvió a coronarse como campeona goleadora con un nuevo récord de 22 anotaciones en una sola campaña regular.
Para dimensionar su grandeza dentro del club, basta decir que la delantera acumula más de 180 goles oficiales, lo que la posiciona como la máxima artillera de la institución.
Un premio más que merecido
Luego de recibir el Trofeo Gerd Müller, la atacante agradeció el apoyo incondicional de sus compañeras, cuerpo técnico y familia, a quienes atribuyó gran parte de su éxito por acompañarla y sostenerla en los momentos más difíciles de su carrera.
Creo que su triunfo es, además, una buena oportunidad para poner la mirada en el futbol femenil, muchas veces olvidado, pero igual de importante y con grandes referentes dentro y fuera de la cancha.