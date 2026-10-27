Y es que, mientras Quiñones terminó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026, la mejor posición de un futbolista varonil mexicano en la historia del premio, quien consiguió un enorme hito para el futbol mexicano femenil fue Corral, al consagrarse con el Trofeo Gerd Müller como la mejor goleadora del año.

¿La razón del galardón? Durante la temporada logró un registro impresionante con el Club de Fútbol Pachuca y la Selección Mexicana: 43 goles en 46 partidos (con las Tuzas), además de 49 goles en 49 partidos en el año futbolístico (registro global de año natural)

Charlyn Corral: una trayectoria única

Corral es una de las futbolistas más destacadas y completas que ha dado este país en la historia del deporte en la rama femenil. Su carrera no se ha limitado a México: tanto en Estados Unidos como en Europa ha demostrado de qué está hecha.

La delantera del Pachuca anotó 43 goles en 46 partidos entre su club y la Selección Mexicana. (Fotografía: Manuel Velasquez/Getty Images)



Tras destacar en el fútbol universitario de Estados Unidos, emigró al viejo continente para jugar en Finlandia con el Merilappi United. El siguiente paso fue convertirse en una leyenda de la liga española con el Levante UD y después con el Atlético de Madrid, donde lamentablemente sufrió una lesión de ligamento.