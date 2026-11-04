La temporada 2026 de la Fórmula 1 esta cada vez más cerca de su fin y esta vez es el turno del GP de Brasil en el circuito de Interlagos. Aunque el joven piloto de Mercedes Antonelli ya goza del título como campeón, la competencia aún sigue para definir al subcampeón mundial y reafirmar el liderato en Constructores. ¿Cuáles son los horarios en México y dónde seguir la actividad en vivo? Te contamos.
GP de Brasil: A qué hora, dónde ver en vivo la carrera, cómo queda el campeonato y otros detalles
En el caso del subcampeonato, la competencia está reñida entre el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen y el británico de Ferrari Lewis Hamilton, con dos puntos de diferencia, respectivamente.
En el campeonato de Constructores prácticamente ya está definido el ganador, pues Mercedes tiene el puntaje más alto con 630 puntos, a diferencia de Ferrari con 504 puntos.
Para esta edición se correrán 71 vueltas en una longitud de circuito de 4.309 km. Allí, la vuelta más rápida la hizo Valtteri Bottas en 2018 en un tiempo de 1:10.540. Ahora sí, toma nota porque acá van todos los detalles para que no te pierdas la carrera de este fin de semana, en un horario amable para el occidente.
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Horarios del GP de Brasil 2026
Práctica 1: viernes 06 de noviembre a las 09:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 06 de noviembre a la 01:00 pm, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 07 de noviembre a las 08:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 07 de noviembre a las 12:00 pm, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 08 de noviembre a las 11:00 am, tiempo centro de México.
En dónde ver en vivo la carrera
Como cada Gran Premio, podrás seguir la transmisión con todos los detalles a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1 TVPro.
Cómo va el Campeonato
Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos:
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 380 puntos, GANADOR.
Max Verstappen (Red Bull): 261 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari): 259 puntos
George Russell (Mercedes): 250 puntos
Charles Leclerc (Ferrari): 245 puntos
Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores:
Mercedes AMG Petronas: 630 puntos
Ferrari: 504 puntos
Red Bull Racing: 380 puntos
McLaren: 371 puntos
RB Formula One Team: 108 puntos