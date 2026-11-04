GP de Brasil: A qué hora, dónde ver en vivo la carrera, cómo queda el campeonato y otros detalles

Tres campeones del mundo en una foto: Max Verstappen (tetracampeón) de Red Bull y Lewis Hamilton (siete veces campeón) de Ferrari cargan al nuevo campeón mundial Andrea Kimi Antonelli de Mercedes. (Clive Rose/Getty Images)

En el caso del subcampeonato, la competencia está reñida entre el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen y el británico de Ferrari Lewis Hamilton, con dos puntos de diferencia, respectivamente.

En el campeonato de Constructores prácticamente ya está definido el ganador, pues Mercedes tiene el puntaje más alto con 630 puntos, a diferencia de Ferrari con 504 puntos.

Para esta edición se correrán 71 vueltas en una longitud de circuito de 4.309 km. Allí, la vuelta más rápida la hizo Valtteri Bottas en 2018 en un tiempo de 1:10.540. Ahora sí, toma nota porque acá van todos los detalles para que no te pierdas la carrera de este fin de semana, en un horario amable para el occidente.



Horarios del GP de Brasil 2026

Práctica 1: viernes 06 de noviembre a las 09:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 06 de noviembre a la 01:00 pm, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 07 de noviembre a las 08:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 07 de noviembre a las 12:00 pm, tiempo centro de México.

Carrera: domingo 08 de noviembre a las 11:00 am, tiempo centro de México.

En dónde ver en vivo la carrera

Como cada Gran Premio, podrás seguir la transmisión con todos los detalles a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y F1 TVPro.