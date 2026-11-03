GP de México 2027: ya hay fecha de preventa y precios de boletos para la carrera del próximo año

El GP de México 2027 de la Fórmula 1 , que se realizará del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, volverá con una parrilla ya conocida, pero también con la llegada de nuevos pilotos que se unen a la categoría.

Pero eso no es todo, esa edición también le da la bienvenida a la Fórmula 2 por primera vez en la historia de la carrera. Asi que si no te quieres perder ambas categorías y disfrutarlas de cerca, toma nota.



Preventa GP de México 2027

Prepara tu cartera porque la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte serán los próximos 9 y 10 de noviembre a partir de las 10:00 am, tiempo centro de México.

Los clientes de ambos bancos podrán disponer de 6 o 12 meses sin intereses en la compra de los boletos con tarjeta de crédito, mientras que los que tengan tarjeta de débito podrán realizar el pago en una sola exhibición. Además, para la Preventa Banamex, estarán disponibles los boletos de Cool Room Banamex y los Speed Lounge Banamex.

En el caso de la venta general, se realizará el 11 de noviembre a partir de las 10:00 am, tiempo centro de México.



Si adquiriste el beneficio de Derecho de Primera Opción… si lo obtuviste durante la venta de boletos del GP de México 2026, tendrás la oportunidad de conservar los mismos asientos de 2026 para la edición 2027.

La ventana de compra será los días 5 y 6 de noviembre a partir de las 09:00 horas, tiempo centro de México. Recibirán un correo con el acceso y seguir los pasos posteriores.