Canelo vs. Mbilli: horario de la pelea y dónde verla en México

El Canelo buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 168 libras. Sin embargo, no lo será una tarea fácil porque Mbilli de 31 años es un rival difícil.

Cuándo y a qué hora ver la pelea Canelo vs. Mbilli

Como ya te contábamos, el enfrentamiento será este fin de semana, cuando también ocurre el GP de México. El evento será exactamente el sábado 31 de octubre y contará con una cartelera de varias peleas. El inicio de la cartelera será a las 11:00 am, sin embargo, se estima que la del Canelo empiece a las 03:00 pm, tiempo centro de México.



Dónde ver en vivo

Podrás seguir el evento en vivo y por pago a través de DAZN. Pero si prefieres la televisión abierta, podrás verlo a través de Azteca 7, aunque es probable que puede tener retraso en la transmisión.

Esta pelea es la primera del Canelo, de 36 años, luego de más de un año, cuando perdió sus títulos de las 168 libras frente a Terence Crawford en septiembre del año pasado.