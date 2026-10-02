Aunque todavía no hay fecha para su retiro, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene claro dónde quiere despedirse: el Estadio Banorte. Con 21 años sobre el ring, el jalisciense ve cerca el final de su carrera y siente que retirarse solo como uno de los mejores boxeadores mexicanos le sabe a poco. Quiere hacerlo en uno de los recintos más icónicos del país.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya eligió el escenario de su retiro: el Estadio Banorte
Su trayectoria lo respalda: es multicampeón mundial en cuatro divisiones y rey indiscutible de los supermedianos. Ha peleado en 68 ocasiones, con 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, y solo tres derrotas, frente a Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford. Con esas cifras, no suena descabellado que su carrera termine en un símbolo de la capital.
No son palabras al aire
Según el propio Canelo, ya tuvo contacto con Emilio Azcárraga, accionista mayoritario del recinto, con quien explora la posibilidad de montar un ring para ofrecer un último show ante 87 mil espectadores, si se llenan todos los asientos.
La idea nació durante la Copa Mundial 2026. Canelo asistió a uno de los partidos para apoyar a la Selección Mexicana y quedó enamorado de la vibra que se siente cuando un estadio entero empuja hacia un mismo objetivo. Si desde las gradas lo emocionó, de inmediato imaginó cómo sería estar en el centro del ring, rodeado de mexicanos que lo apoyan.
¿Estamos cerca del adiós definitivo? En entrevistas, el pugilista ha sido realista: “con cuatro o cinco peleas más es suficiente”. Sería una despedida difícil, pero la cuenta regresiva parece haber comenzado. Además, significaría un regreso importante a tierras mexicanas, donde no pelea desde 2023, cuando venció a John Ryder en el Estadio Akron de Zapopan.
Tras los pasos de Julio César Chávez
De concretarse, Canelo se convertiría en el segundo mexicano, después de Julio César Chávez, en protagonizar una noche de box en el antes Azteca. El 20 de febrero de 1993, Chávez enfrentó a Greg Haugen ante una multitud que lleno el lugar. Había tanta gente en la cancha que Chávez tardó 12 minutos en llegar del vestidor al ring. Ya en el combate, noqueó a su rival en el quinto round. Casi tres décadas después, Canelo busca su propia versión de esa noche.
Lo que viene antes del retiro
Mientras tanto, el pugilista ya tiene compromisos en puerta. El 31 de este mes se enfrenta a Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del CMB, el cinturón que perdió frente a Terence Crawford.