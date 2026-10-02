Su trayectoria lo respalda: es multicampeón mundial en cuatro divisiones y rey indiscutible de los supermedianos. Ha peleado en 68 ocasiones, con 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, y solo tres derrotas, frente a Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y Terence Crawford. Con esas cifras, no suena descabellado que su carrera termine en un símbolo de la capital.

No son palabras al aire

La idea surgió en el Mundial 2026, cuando Canelo vio a la Selección Mexicana desde las gradas. (Fotografía: Steve Marcus/Getty Images)



Según el propio Canelo, ya tuvo contacto con Emilio Azcárraga, accionista mayoritario del recinto, con quien explora la posibilidad de montar un ring para ofrecer un último show ante 87 mil espectadores, si se llenan todos los asientos.

La idea nació durante la Copa Mundial 2026. Canelo asistió a uno de los partidos para apoyar a la Selección Mexicana y quedó enamorado de la vibra que se siente cuando un estadio entero empuja hacia un mismo objetivo. Si desde las gradas lo emocionó, de inmediato imaginó cómo sería estar en el centro del ring, rodeado de mexicanos que lo apoyan.