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¿Por qué la altitud de la CDMX afecta a los autos de Fórmula 1?

La altura de la capital mexicana representa un desafío técnico para la categoría, exactamente en el desempeño de los monoplazas. Te contamos cómo afecta y qué hacen los equipos para compensarlo.
mar 27 octubre 2026 05:55 AM
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¿Por qué la altitud de la CDMX afecta a los autos de Fórmula 1?
La Fórmula 1 llega este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México. (Clive Rose/Getty Images)

Oficialmente la Fórmula 1 llegó a nuestro país para disputar el GP de México 2026 este fin de semana. La cita será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que destaca por ser una de las más retadoras del calendario por su larga recta y 17 curvas, pero eso no es todo. Hay un obstáculo invisible para los equipos: la altitud.

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El Autódromo, ubicado a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar, es el circuito con mayor altura en el calendario de la F1. De hecho, es más del doble que Brasil, con 765 metros.

Dicha característica modifica las condiciones en las que trabajan ingenieros y pilotos de la máxima categoría del automovilismo durante el GP de México, por lo que su tarea principal es encontrar el equilibrio entre velocidad, potencia y temperatura.

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¿Cómo afecta la altura de la CDMX a los monoplazas de F1?

De cajón, que la capital mexicana se ubique a más de dos mil metros sobre el nivel del mar afecta su desempeño.

La principal consecuencia de correr a esta altitud es la menor densidad de aire, es decir, menos oxigeno para una perfecta combustión en los motores, según el propio GP de México.

Todos los motores de combustión necesitan oxigeno para quemar el combustible y generar energía. En el caso de los autos, la energía proveniente de la combustión se traduce en potencia que genera el movimiento.

Menos oxigeno se traduce a menos potencia, la tarea de los ingenieros radica en generar una potencia similar a otros lugares del calendario como Miami o Mónaco, sin sobrecalentar el motor, además de dotar a los monoplazas de diferentes componentes aerodinámicas -como alerones más grandes-, para compensar la ligereza del aire en la CDMX.

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Fórmula 1 Autódromo Hermanos Rodríguez
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