¿Por qué la altitud de la CDMX afecta a los autos de Fórmula 1?

El Autódromo, ubicado a aproximadamente 2,240 metros sobre el nivel del mar, es el circuito con mayor altura en el calendario de la F1. De hecho, es más del doble que Brasil, con 765 metros.

Dicha característica modifica las condiciones en las que trabajan ingenieros y pilotos de la máxima categoría del automovilismo durante el GP de México, por lo que su tarea principal es encontrar el equilibrio entre velocidad, potencia y temperatura.



¿Cómo afecta la altura de la CDMX a los monoplazas de F1?

De cajón, que la capital mexicana se ubique a más de dos mil metros sobre el nivel del mar afecta su desempeño.

La principal consecuencia de correr a esta altitud es la menor densidad de aire, es decir, menos oxigeno para una perfecta combustión en los motores, según el propio GP de México.

Todos los motores de combustión necesitan oxigeno para quemar el combustible y generar energía. En el caso de los autos, la energía proveniente de la combustión se traduce en potencia que genera el movimiento.

Menos oxigeno se traduce a menos potencia, la tarea de los ingenieros radica en generar una potencia similar a otros lugares del calendario como Miami o Mónaco, sin sobrecalentar el motor, además de dotar a los monoplazas de diferentes componentes aerodinámicas -como alerones más grandes-, para compensar la ligereza del aire en la CDMX.