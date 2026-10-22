“Seguiré dando lo mejor de mí”: Verstappen buscará mantenerse en el podio en el GP de Estados Unidos

Mientras tanto, el tetracampeón mundial Max Verstappen ya ha ganado en esta temporada los Grandes Premios de Bahréin y Singapur, mientras que en Azerbaiyán, España, Italia, Hungría y Bélgica ha subido al podio.

El mismo Max ha reconocido el talento generacional de Antonelli, pero tiene una gran oportunidad en este circuito en el cual salió desde la pole position el año pasado y va por su quinta victoria en el trazado texano, donde Lewis Hamilton ya consiguió esa marca.

A pesar del buen pronóstico, el neerlandés de 29 años se ha mostrado cauteloso al asegurar la completa recuperación de Red Bull tanto en su rendimiento como en nuevos éxitos.



"Es difícil decirlo. No quiero afirmar ahora que estaré en la lucha en Austin", dijo después de su victoria en Singapur.



Los últimos fines de semana han sido fantásticos

"Pero los últimos fines de semana han sido fantásticos. Voy carrera a carrera y veremos cómo nos va allí. Es otro circuito muy diferente".

Max ocupa actualmente la cuarta posición del campeonato con XXX puntos.

Por su parte, Kimi Antonelli podría conquistar el título este fin de semana si gana el GP de Estados Unidos y si se dan los resultados necesarios.

De lograrlo, se convertiría en el campeón más joven de la historia de Fórmula 1 y enn el primero de su país desde Alberto Ascari, en 1953.