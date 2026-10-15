En busca del trofeo y del número 1 mundial: Zverev avanza a semifinales del Masters 1000 de Shanghai

El tenista de 29 años es campeón de Roland Garros y del US Open y prácticamente ya tiene garantizado convertirse en número 1 del mundo por primera vez en su carrera.

Para avanzar a semifinales, las cuales serán este sábado, se impuso por 6-4, 6-4 al australiano Alex de Miñaur (9º), con lo que logra su tercera victoria del año ante un Top 10 (por ocho derrotas).

Su próximo rival será el español Alejandro Davidovich (26º), quien apenas disputó cinco juegos en los cuartos de final antes de que su rival francés Athur Gea (56º) abandonara se retirara debido a una lesión muscular. Antes de abandonar, Gea solicitó atención médica y recibió tratamiento en la cadera y la pierna derecha.



Con su triunfo ante De Miñaur, Zverev redujo a menos de 1,000 puntos la desventaja que lo separa de Jannik Sinner, quien no competirá el resto de temporada por una lesión en la rodilla derecha.

Aunque un primer título en Shanghai no sería suficiente para quitarle el liderato a Sinner, el alemán podría superar en el ranking durante el ATP 500 de Viena -del 26 de octubre al 1 de noviembre-.

Los dos últimos cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai, programados para el viernes, enfrentarán al noruego Casper Ruud (24º) con el español Rafael Jódar (13º), y después al estadounidense Tommy Paul (18º) con el ruso Daniil Medvedev (6º).

Con información de AFP