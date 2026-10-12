Alcaraz queda fuera del Masters 1000 de Shanghai y Zverev asegura el 1º en el ranking mundial

De hecho, con la baja del italiano Jannik Sinner en lo que resta de temporada, solo era cuestión de tiempo que Zverev llegara al trono del ranking ATP, pero con la derrota de Alcaraz ya es oficial.

"Ha sido una temporada fantástica para mí ganando en París y Nueva York. Saber que terminaré el año en la cima del ranking es un sueño hecho realidad", declaró el tenista alemán.

Cuando se haga público el ranking de final de temporada, el próximo 23 de noviembre, Alexander Zverev tendrá 29 años y 217 días, lo que lo convierte en el jugador de mayor edad en terminar un año como número uno del mundo por primera ocasión. Esto supera los registros de Andre Agassi em 1999 (29 años y 214 días) y 20 días más que Andy Murray, que llegó a esta posición en 2016 con 29 años y 197 días.



Alcaraz, derrotado en el Masters 1000 de Shanghai

Alcaraz fue derrotado este lunes por el belga Zizou Bergs (39º del mundo) por 7-5 y 7-6 /7/4). El español enfrenta una temporada en la que perdió cuatro meses de competición por una lesión en la muñeca.

Reconoció que no tuvo su mejor día en la cancha: “"Hoy no ha sido un buen día para mí. No me sentía bien. En los momentos importantes no jugué bien, aunque él también ha tenido algo de suerte en esos momentos”.

Sin embargo, la semana pasada ganó el torneo ATP 500 de Tokio.

Con información de AFP