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México vs Chile: ¿a qué hora y dónde ver el último amistoso de la Fecha FIFA 2026?

La selección mexicana tendrá su último partido amistoso este martes 6 de octubre. Acá todos los detalles para que no te pierdas el encuentro de hoy.
mar 06 octubre 2026 01:00 PM
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México vs Chile: ¿a qué hora y dónde ver el último amistoso de la Fecha FIFA 2026?
La Selección Mexicana se enfrentará ante Chile este martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum. (Chris Coduto/Getty Images)

México jugará su último partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA 2026 bajo la nueva era de Rafa Márquez. Esta vez, el Tri se medirá ante Chile en el cuarto y último encuentro de amistosos de septiembre y octubre. Para que no te lo pierdas te decimos a qué hora y dónde verlo este martes 6 de octubre.

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Como recordarás, la selección mexicana ya se ha enfrentó ante Colombia, Perú y Estados Unidos. En los primeros dos encuentros finalizaron empate 1-1 y ante EU fueron derrotados por 3-0.

Previo al partido de este martes 6 de octubre, el director técnico Rafa Márquez confió en el arquero de México Raúl Rangel tras su participación ante EU. “Con ‘Tala’ hay plena confianza, sabemos lo que él nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente”, expresó.

Además, destacó la importancia de haber llamado a varios talentos jóvenes para la Fecha FIFA, pues asegura que le interesa poder formar y tener a jugadores más completos. “He traído a gente que creo que tiene talento”.

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Horario México vs Chile

El partido amistoso entre México vs Chile será este martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum a las 08:30 pm.

Dónde ver el amistoso

Podrás ver el encuentro en vivo a través de televisión abierta en Canal 5, Azteca 7, así como en TUDN, Claro Sports, ViX Premium y Amazon Prime Video.

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