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Deportes

Haaland cojea y en Manchester ya nadie duerme tranquilo

Erling Haaland salió con molestias ante Portugal y el Manchester City entra en modo alerta justo antes de un duelo grande con el Liverpool. Aún no hay muchas noticias sobre su estado.
dom 04 octubre 2026 03:44 PM
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Haaland fue sustituido en el minuto 67 del Portugal-Noruega con gesto de molestia. (Fotografía: Octavio Passos/Getty Images)

Hay lesiones que se anuncian con un parte médico y hay otras que se anuncian con una imagen: el delantero más temido de Europa caminando con cuidado hacia la banca. Eso fue lo que vio medio mundo este domingo en el Portugal-Noruega de la Nations League, cuando Erling Haaland fue sustituido en el minuto 67 con gesto de molestia.

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Lo que sabemos (que no es mucho)

Noruega perdió 2-1 y, aunque la derrota dolió, la preocupación estuvo en otra parte. Hasta ahora ni la federación noruega ni el Manchester City han dado detalles sobre qué le pasó ni cuánto tiempo podría estar fuera. Sin comunicado, lo único que circula es una pregunta: ¿fue un susto o algo más serio?

Conviene no adelantarse. Un delantero que sale en el 67 con una molestia puede estar ante una simple precaución o ante un problema de semanas, y desde afuera es imposible distinguirlo. La respuesta la tienen los estudios que le hagan en los próximos días.

Un mal momento para tener dudas

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Ni la federación noruega ni el City han dado un parte médico sobre el delantero. (Fotografía: Michael Steele/Getty Images)


El timing no ayuda. Las alarmas se encienden justo en la semana del Liverpool-City, uno de esos partidos que marcan el ánimo de la temporada. Y como si faltara algo, el club ya tuvo que lidiar con la baja de Nico O'Reilly, que se cayó de la convocatoria de Inglaterra.

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Haaland ha tenido sus altibajos físicos en temporadas anteriores, y cada vez que se detiene, el equipo se queda sin su arma más directa. No hay alineación que disimule del todo la ausencia de un jugador capaz de resolver un partido con media oportunidad.

Qué viene

Por ahora toca esperar. Si los exámenes salen limpios, esto quedará como una anécdota del parón de selecciones. Si no, el City tendrá que replantear su ataque en uno de los tramos más exigentes del calendario. Mientras tanto, en Manchester van a estar atentos al teléfono, esperando noticias del noruego.

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