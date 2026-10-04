Lo que sabemos (que no es mucho)

Noruega perdió 2-1 y, aunque la derrota dolió, la preocupación estuvo en otra parte. Hasta ahora ni la federación noruega ni el Manchester City han dado detalles sobre qué le pasó ni cuánto tiempo podría estar fuera. Sin comunicado, lo único que circula es una pregunta: ¿fue un susto o algo más serio?

Conviene no adelantarse. Un delantero que sale en el 67 con una molestia puede estar ante una simple precaución o ante un problema de semanas, y desde afuera es imposible distinguirlo. La respuesta la tienen los estudios que le hagan en los próximos días.

Un mal momento para tener dudas

Ni la federación noruega ni el City han dado un parte médico sobre el delantero. (Fotografía: Michael Steele/Getty Images)





El timing no ayuda. Las alarmas se encienden justo en la semana del Liverpool-City, uno de esos partidos que marcan el ánimo de la temporada. Y como si faltara algo, el club ya tuvo que lidiar con la baja de Nico O'Reilly, que se cayó de la convocatoria de Inglaterra.