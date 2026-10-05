NFL suspende a dos árbitros por conducta inapropiada hacia jugadores

Seeman fue captado por las cámaras aparentemente insultando al jugador Trey McBride de los Arizona Cardinals, durante el partido contra los New York Giants.

El incidente generó críticas inmediatas del presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), JC Tretter, quien reclamó medidas disciplinarias.

"Este tipo de comportamiento de un árbitro hacia un jugador es inaceptable", escribió Tretter en redes sociales.

"A los jugadores se les exige constantemente que rindan cuentas cuando los papeles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los árbitros el mismo nivel de conducta", afirmó. La liga señaló que Seeman fue castigado por "conducta poco profesional hacia un jugador".



También, la NFL suspendió por un encuentro al árbitro Adrian Hill por su comportamiento durante el juego entre los Minnesota Vikings y los Miami Dolphins.

Hill pareció reaccionar enojado luego de que el apoyador Eric Wilson chocara accidentalmente contra él tras una acción en la que participó el corredor Ollie Gordon.

Sin embargo, Wilson ayudó al árbitro a levantarse y se tomó el incidente con Hill con humor. "La verdad es que fue gracioso. Al final le pedí disculpas y le expliqué la situación. Se lo tomó con calma", dijo el apoyador de Minnesota.