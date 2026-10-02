Manchester City recurre veredicto de la Premier League por infracciones financieras

El Manchester City anunció este viernes que ha recurrido el veredicto de una comisión independiente, designada por la Premier League, que declaró al club culpable de "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, un caso que está provocando un seísmo en el futbol inglés.

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto completo de pruebas irrefutables que respaldan su posición en este caso", indicó en un comunicado el club, propiedad de un fondo emiratí, precisando que el recurso se presentó el jueves por la noche.

"La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene claros errores sustanciales de derecho, de principio y de hecho y no es segura", añadió la entidad en el comunicado.



"Seguiremos respetando el debido proceso y, necesariamente, estamos limitados en lo que podemos decir hasta que concluyan todos los procedimientos", precisó la entidad.

La Premier League anunció el martes que una comisión independiente había declarado al club culpable de "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, en particular por haber inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus costes en más de 900 millones de libras (más de mil millones de euros).