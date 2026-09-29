Premier League considera culpable de “graves” infracciones financieras al Manchester City

El club inglés anunció de manera inmediata que recurrirá las conclusiones de la investigación, al considerarse inocente de las acusaciones que se le imputan.

Entre estas acusaciones está la de que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.

Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, quedó demostrado que "el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".



"Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió.

Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción y el City ha anunciado que recurrirá la decisión.

"El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados", anunció la entidad en un comunicado.