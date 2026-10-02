Red Bull y Ferrari dominaron las primeras prácticas del Gran Premio de Bahréin en el circuito de Sepang, Malasia, este viernes, en una jornada en la que Mercedes dejó mucho que desear.
Ferrari y Red Bull marcan el mejor tiempo en las primeras prácticas del GP de Bahréin
El piloto monegasco Charles Leclerc marcó con su Ferrari el mejor crono de la sesión vespertina, con 1:37.528, seguido por el Red Bull del francés Isack Hadjar (1:37.627) y el McLaren del británico Lando Norris (1:37.665).
Con esta buena actuación, Leclerc plasma con números la defensa que el jueves hizo del jefe de la Scuderia, el francés Frédéric Vasseur, muy criticado por la falta de resultados esta temporada del legendario constructor italiano.
Vasseur ha estado en el centro de las especulaciones desde que el exjefe de Red Bull Christian Horner describiera Ferrari como el "trabajo soñado" en una entrevista reciente.
Bajo condiciones de fuerte calor y con 60 ºC en la pista, completaron el Top 6 los otros tres pilotos de estas mismas escuderías: cuarto fue el neerlandés de Red Bull, seguido por el británico de Ferrari Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri.
Todos ellos marcaron tiempos por debajo del minuto y 38 segundos.
Los dos principales aspirantes al título Mundial, el italiano Kimi Antonelli (líder con 302 puntos) y el británico George Russell (236) superaron ese límite y quedaron por detrás de sus rivales.
Russell acabó con el séptimo mejor crono (1:38.02) y, justo por detrás suyo, con un retraso de cuatro centésimas, su coequipero Antonelli.
Por la mañana, en la primera sesión, fue Verstappen el más rápido, seguido por Russell y Hadjar.
La segunda sesión terminó con el coche de seguridad virtual (VSC) después de que el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto se detuviera en pista por una avería en la transmisión, en el único incidente registrado en un circuito de Sepang con un asfalto polvoriento y de poco agarre, que recibe la F1 por primera vez desde 2017.
Este Gran Premio de Baréin estaba programado para el inicio de la temporada, pero fue suspendido por la guerra en el Golfo y posteriormente trasladado a Malasia.