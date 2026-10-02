Ferrari y Red Bull marcan el mejor tiempo en las primeras prácticas del GP de Bahréin

El piloto monegasco Charles Leclerc marcó con su Ferrari el mejor crono de la sesión vespertina, con 1:37.528, seguido por el Red Bull del francés Isack Hadjar (1:37.627) y el McLaren del británico Lando Norris (1:37.665).

Con esta buena actuación, Leclerc plasma con números la defensa que el jueves hizo del jefe de la Scuderia, el francés Frédéric Vasseur, muy criticado por la falta de resultados esta temporada del legendario constructor italiano.



Vasseur ha estado en el centro de las especulaciones desde que el exjefe de Red Bull Christian Horner describiera Ferrari como el "trabajo soñado" en una entrevista reciente.

Bajo condiciones de fuerte calor y con 60 ºC en la pista, completaron el Top 6 los otros tres pilotos de estas mismas escuderías: cuarto fue el neerlandés de Red Bull, seguido por el británico de Ferrari Lewis Hamilton y el McLaren del australiano Oscar Piastri.

Todos ellos marcaron tiempos por debajo del minuto y 38 segundos.