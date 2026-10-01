Tras abandonar la concentración, el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el limbo

El astro portugués de 41 años, anunció a última hora del miércoles que había dejado el equipo, poco después de una rueda de prensa en la que Jesús confirmó que el cinco veces ganador del Balón de Oro quedaría fuera de su once inicial por segundo partido consecutivo.

"Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", comenzó en un mensaje en Instagram.



A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado Cristiano Ronaldo

"A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado", continuó Ronaldo.

El astro portugués no disputó un solo minuto en el último juego de su selección, contra Noruega en Oslo, pese a haber calentado durante más de media hora.



Sí capitaneó a su selección hace una semana en el debut triunfante en la Liga de Naciones contra Gales (1-0), pese a no marcar.

Es habitual que los seleccionadores nacionales roten sus plantillas en estos partidos, que no tienen la misma importancia que un Mundial o una Eurocopa, pero parece que los motivos del enfado del futbolista con el técnico van más allá.

"Ahora es momento de desear a Portugal y a todos mis compañeros lo mejor para el futuro, sin excepción", concluyó Ronaldo un mensaje en el que parecía decir adiós definitivamente a la selección.

El diario deportivo español Marca señaló que Jesús y el presidente de la federación portuguesa, Pedro Proença, siguieron a Ronaldo hasta el aeropuerto de Copenhague en un intento de convencerlo de que permaneciera con la selección, antes de que el jugador embarcara en su jet privado.