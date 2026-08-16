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Deportes

Parece que llegó la hora de decir adiós a Cristiano Ronaldo; ya puso fecha a su posible retiro

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo habló como pocas veces sobre el retiro y reconoció que la temporada 2026-27 podría ser la última de una carrera que ya supera las dos décadas.
dom 16 agosto 2026 01:40 PM
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Cristiano Ronaldo reconoció que 2027 podría marcar el final de su carrera como futbolista profesional. (Fotografía: Stacy Revere/Getty Images)

Durante años parecía que Cristiano Ronaldo tenía una respuesta bastante sencilla cuando alguien le preguntaba por el retiro: todavía no. Los goles seguían llegando, los récords también y el portugués se encargaba de demostrar que, por lo menos en su caso, la edad era un número bastante relativo. Pero esta vez el discurso cambió.

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A sus 41 años, Cristiano reconoció que el final de su carrera está mucho más cerca. El delantero portugués dejó abierta la posibilidad de que 2027 sea su último año como futbolista profesional, una declaración que inevitablemente comienza a preparar al mundo del fútbol para despedirse de CR7.

No existe todavía una fecha definitiva, pero sí es una de las señales más claras que Ronaldo ha dado sobre su futuro. Después de más de dos décadas jugando al máximo nivel, parece que finalmente llegó el momento de comenzar a hablar de su despedida.

Una última temporada para Cristiano Ronaldo

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CR7 todavía tiene una gran meta pendiente antes del retiro: alcanzar los 1,000 goles oficiales. (Fotografía: Yasser Bakhsh/Getty Images)

El posible retiro coincide con su contrato con Al Nassr, vigente hasta junio de 2027. De cumplir con el plan que ha planteado, Ronaldo podría terminar la temporada y cerrar su carrera sin necesidad de buscar un nuevo equipo. Antes de hacerlo, todavía tiene un objetivo enorme por delante: alcanzar los 1,000 goles oficiales.

Cristiano se encuentra cada vez más cerca de esa cifra y, conociendo su obsesión por competir y romper récords, resulta difícil imaginar que no intentará alcanzarla antes de colgar los botines.

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Los mil goles podrían convertirse así en la última gran misión de una carrera que comenzó profesionalmente en 2002 y que lo llevó por Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de convertirlo en la gran figura de Portugal durante más de dos décadas.

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Manchester United, Real Madrid y Juventus son algunos de los clubes que marcaron la histórica carrera del portugués. (Fotografía: Laurence Griffiths/Getty Images)

¿Qué hará CR7 después del retiro?

Ronaldo también parece tener bastante claro que existe vida después del futbol. Entre sus planes están viajar, pasar más tiempo con su familia, jugar pádel y disfrutar de una rutina con menos sacrificios.

Eso no significa que abandonar las canchas será sencillo. El propio Cristiano reconoce que el futbol dejará un vacío difícil de llenar después de haber dedicado prácticamente toda su vida adulta al deporte.

Y es que hablar de su retiro también significa comenzar a dimensionar todo lo que deja atrás: cinco Balones de Oro, cinco Champions League, cientos de goles y una colección de récords que lo colocan entre los futbolistas más importantes de la historia.

El fútbol comienza a despedirse de Cristiano Ronaldo

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Después del fútbol, Cristiano quiere dedicar más tiempo a su familia, viajar y disfrutar de una vida con menos sacrificios. (Fotografía: Shaun Botterill/Getty Images)

Durante más de 20 años fue prácticamente imposible hablar de fútbol sin mencionar a Cristiano Ronaldo. Junto a Lionel Messi protagonizó una época marcada por goles, títulos y una competencia que llevó a ambos a cifras que parecían imposibles.

Ahora esa generación está cada vez más cerca de convertirse definitivamente en historia.

Todavía quedan partidos, goles y posiblemente algún récord más. Pero por primera vez Cristiano habla del retiro como algo que ya forma parte de sus planes y no como un escenario lejano.

Si 2027 termina siendo realmente el año de su despedida, queda una última gran pregunta antes de verlo abandonar las canchas: ¿logrará Cristiano Ronaldo alcanzar los 1,000 goles antes de decir adiós?

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