Parece que llegó la hora de decir adiós a Cristiano Ronaldo; ya puso fecha a su posible retiro

A sus 41 años, Cristiano reconoció que el final de su carrera está mucho más cerca. El delantero portugués dejó abierta la posibilidad de que 2027 sea su último año como futbolista profesional, una declaración que inevitablemente comienza a preparar al mundo del fútbol para despedirse de CR7.

No existe todavía una fecha definitiva, pero sí es una de las señales más claras que Ronaldo ha dado sobre su futuro. Después de más de dos décadas jugando al máximo nivel, parece que finalmente llegó el momento de comenzar a hablar de su despedida.

Una última temporada para Cristiano Ronaldo

CR7 todavía tiene una gran meta pendiente antes del retiro: alcanzar los 1,000 goles oficiales. (Fotografía: Yasser Bakhsh/Getty Images)

El posible retiro coincide con su contrato con Al Nassr, vigente hasta junio de 2027. De cumplir con el plan que ha planteado, Ronaldo podría terminar la temporada y cerrar su carrera sin necesidad de buscar un nuevo equipo. Antes de hacerlo, todavía tiene un objetivo enorme por delante: alcanzar los 1,000 goles oficiales.

Cristiano se encuentra cada vez más cerca de esa cifra y, conociendo su obsesión por competir y romper récords, resulta difícil imaginar que no intentará alcanzarla antes de colgar los botines.