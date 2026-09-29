Aston Martin confirma a Lance Stroll y Fernando Alonso como sus pilotos para 2027

No era noticia que Stroll continuara en su lugar en el equipo del que su padre es dueño, sin embargo, el futuro de Alonso sí estaba en duda debido al bajo desempeño de Aston Martin este año.



Las carreras son mi vida, mi pasión y sé que todavía tengo la velocidad y determinación para competir al más alto nivel Fernando Alonso

“Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión y sé que todavía tengo la velocidad y determinación para competir al más alto nivel”, señaló el piloto español.

Esta será la quinta temporada de Alonso y Stroll como coequiperos, y con 644 carreras disputadas entre ambos, son considerados la dupla más experimentada de la parrilla.



Alonso solo ha sumado tres puntos en lo que va de campeonato y Stroll no ha puntuado. En la clasificación de constructores, Aston Martin está clasificado en penúltima posición, por delante únicamente de la debutante Cadillac.

Aún quedan cuatro asientos libres en parrilla de la próxima temporada. Aún se espera que Haas anuncie la continuidad de Ollie Bearman en el equipo y con miras a un nuevo coequipero, Rafael Cámara, actual líder del Campeonato de Fórmula 2.

En el caso de Racing Bulls, se prevé que Arvid Lindblad se mantenga por segundo año, pero quien está en duda es Liam Lawson; puede quedarse, pero también podría asumir su lugar Nikola Tsolov, quien actualmente es segundo en la F2.