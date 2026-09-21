"No hay tensión": Mbappé niega diferencias con Dembélé por el Balón de Oro

No hay tensión, es un amigo Mbappé

"Ya he hablado de esto con él, no hay tensión, es un amigo. No hay realmente un problema al respecto. De verdad estoy muy tranquilo. En periodo de Liga de Naciones y de selección francesa, siempre hay que encontrar un debate y este está bien encontrado", respondió delantero francés en una entrevista publicada este lunes por L'Équipe.

En otra entrevista de la revista France Football (organizadora del Balón de Oro) y publicada el 11 de septiembre, Mbappé se consideró uno de los favoritos para obtener el premio individual más prestigioso del futbol, pese a no haber ganado nada, ni con su club ni con su selección.



Sin nombrar a su compañero, este comentario se entendió como un ataque a Dembélé, ganador del último Balón de Oro y uno de los favoritos en 2026 tras haber conquistado la Champions League y la Ligue 1 con el PSG.

"Algunos años, consideraba que era el mejor jugador del mundo. No veía a ningún jugador mejor que yo. Luego, cuando Messi llegaba a la ceremonia y ganaba, decía: el mejor jugador está sobre el escenario. No hay problema. Cuando Cristiano ganaba, decía lo mismo", declaró Mbappé.