Aunque es su sueño ganar el Balón de Oro, el capitán del Real Madrid Kylian Mbappé aseguró que “no hay tensión” con Ousmane Dembélé por las aspiraciones de ambos jugadores por llevarse a casa el trofeo tan codiciado.
"No hay tensión": Mbappé niega diferencias con Dembélé por el Balón de Oro
No hay tensión, es un amigo
"Ya he hablado de esto con él, no hay tensión, es un amigo. No hay realmente un problema al respecto. De verdad estoy muy tranquilo. En periodo de Liga de Naciones y de selección francesa, siempre hay que encontrar un debate y este está bien encontrado", respondió delantero francés en una entrevista publicada este lunes por L'Équipe.
En otra entrevista de la revista France Football (organizadora del Balón de Oro) y publicada el 11 de septiembre, Mbappé se consideró uno de los favoritos para obtener el premio individual más prestigioso del futbol, pese a no haber ganado nada, ni con su club ni con su selección.
Por si no lo viste:
Sin nombrar a su compañero, este comentario se entendió como un ataque a Dembélé, ganador del último Balón de Oro y uno de los favoritos en 2026 tras haber conquistado la Champions League y la Ligue 1 con el PSG.
"Algunos años, consideraba que era el mejor jugador del mundo. No veía a ningún jugador mejor que yo. Luego, cuando Messi llegaba a la ceremonia y ganaba, decía: el mejor jugador está sobre el escenario. No hay problema. Cuando Cristiano ganaba, decía lo mismo", declaró Mbappé.
Sobre Dembélé, uno de sus grandes amigos en el vestuario de la selección francesa, el madridista dijo: "Siempre se le ha visto como un jugador de talento. A mí siempre se me ha visto como el elegido. Yo estuve arriba del todo de inmediato, muy pronto. Él tuvo un recorrido diferente, por las lesiones, pero se ha recuperado bien".
Dembélé le respondió dos días después ante los micrófonos de Ligue 1+, alimentando la idea de tensiones entre las dos estrellas del ataque de los Bleus: "En toda mi carrera, no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero me lo he trabajado, y el año pasado fui recompensado por un año fantástico con el Paris Saint Germain y, este año, ya veremos, sin presión, tranquilo", expresó.
El Balón de Oro 2026 se entregará el próximo 26 de octubre en Londres.
Con información de AFP