Zverev derrota a Shelton y conquista su primer US Open

Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en ganar el título en 23 años.

Imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó a los 29 años su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros.

Esta cosecha es superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que terminan el año con un triunfo cada uno.



En Flushing Meadows, el alemán explotó a la perfección la baja por lesión del italiano Sinner y la eliminación del español Alcaraz, el defensor del título, que sucumbió en cuartos de final ante un pletórico Shelton.

El zurdo de Atlanta, con todo el peso de la historia, estuvo muy lejos de esa excepcional versión este domingo.

En su primera final de Grand Slam, en la mayor pista del mundo y ante su público, Shelton reveló sus nervios desde el primer juego, cuando perdió su servicio con una doble falta.