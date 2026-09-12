Para Zverev, además, no se trata simplemente de otra final. El alemán se convirtió en el séptimo jugador de la Era Abierta en alcanzar tres o más finales consecutivas de Grand Slam, uniéndose a nombres como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Del otro lado está Ben Shelton, quien está viviendo el torneo más importante de su carrera. El estadounidense venció a Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 para alcanzar su primera final de Grand Slam. Con solo 23 años, Shelton también se convirtió en el primer hombre negro estadounidense en llegar a una final individual del US Open desde Arthur Ashe en 1972. Y la historia puede crecer todavía más.

Si Shelton levanta el trofeo, se convertiría en el primer estadounidense en ganar un Grand Slam masculino desde Andy Roddick, quien conquistó precisamente el US Open en 2003. Es decir, hay una sequía de 23 años que podría terminar en Arthur Ashe.

Un duelo que Zverev todavía domina

Aunque Shelton llega con la confianza de haber eliminado a Carlos Alcaraz en los cuartos de final y después a Tiafoe, hay un dato que juega claramente a favor de Zverev: nunca ha perdido contra él.

Ambos se han enfrentado cinco veces y el alemán ganó las cinco. La final del US Open será, de hecho, su sexto encuentro. Para Shelton, esto representa uno de los retos más grandes del torneo: no solo tendrá enfrente al primer sembrado, sino a un jugador contra el que todavía no encuentra la fórmula para ganar.

La diferencia de estilos también promete hacer interesante el partido. Zverev tiene una de las mejores combinaciones de servicio y juego desde el fondo de la cancha del circuito, mientras que Shelton puede convertir su saque en un arma capaz de cambiar el rumbo de un partido en cuestión de minutos.

El estadounidense ya dejó una muestra de ello ante Tiafoe: conectó 20 aces y 47 tiros ganadores, además de registrar un servicio de 149 mph, la velocidad más alta del torneo hasta ese momento.

Y hay otro elemento que no se puede ignorar: el público. Shelton tendrá a Nueva York de su lado y llegará a la pista después de haber sobrevivido a una de las partes más exigentes del cuadro. Zverev, en cambio, tendrá que lidiar con un estadio que probablemente estará dividido entre el respeto al primer sembrado y el deseo de ver a un estadounidense volver a levantar el trofeo.

¿Cuándo y qué puede pasar en la final?

La final masculina del US Open 2026 se disputará este domingo en el Arthur Ashe Stadium, con Zverev como primer sembrado y Shelton como número ocho. El alemán llega buscando su segundo Grand Slam, mientras que el estadounidense juega por el primero de su carrera.

En papel, Zverev parte con ventaja: tiene más experiencia en este tipo de partidos, ya ha ganado un Grand Slam y domina completamente el historial ante Shelton. Pero el estadounidense llega con algo que no se puede medir en un ranking: acaba de eliminar a Alcaraz, está jugando su primera final grande y tiene la posibilidad de hacer historia frente a su público.

Después de que Rybakina se adueñara del trofeo femenino y del número uno del mundo, Nueva York todavía guarda una última pregunta: ¿será la experiencia de Zverev o el hambre de Shelton la que cierre esta edición del US Open?