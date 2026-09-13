Con triunfo en el GP de España, Antonelli refuerza su liderato en el Campeonato

"Fue una carrera difícil. Esta bien ganar, aunque me deja un sabor agridulce porque creo que Lando merecía la victoria, pero pudimos vencer", declaró el piloto de 20 años.

Por su parte, el piloto británico Norri afirmó que fue una carrera difícil en la que se le fue la victoria. "Siento que la merecíamos".

Recordó que el sábado hizo una gran vuelta para conseguir la pole position y este domingo logró una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo de su lado.



Que pasó con Norris en el GP de España

El vigente campeón del mundo lideraba cómodamente hasta la intervención del coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 15. Mientras Antonelli y Verstappen entraron inmediatamente en boxes para cambiar neumáticos, McLaren mantuvo a Norris en pista una vuelta más.

Cuando se preparaba para entrar, el VSC terminó, lo que hizo que perdiera tiempo frente a sus rivales con una lenta parada en boxes de siete segundos. Para cuando volvió a pista, Norris había caído a la quinta posición, con Leclerc, que aún no había parado, y George Russell también por delante de él.

Logró superar a Russell y se colocó tercero cuando Leclerc, que rodó en cabeza más de la mitad de la prueba, finalmente entró en boxes en la vuelta 48 de 57, momento en el que el liderato pasó a Antonelli, que se paseó hasta la meta para recibir la bandera a cuadros.