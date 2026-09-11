Checo Pérez inicia con el pie izquierdo el GP de España y le deja a Cadillac dos multas

La razón es porque durante la Práctica 1, el piloto de Cadillac excedió en dos ocasiones el límite de velocidad permitida en la pista, por lo que el equipo recibió sanciones económicas.

El auto del tapatío con el #11, tuvo su primera falta a la 01:33 pm (hora local) al marcar 86.7 km/h en la zona delimitada, cuando el máximo establecido es de 80 km/h.

Luego de que los comisarios constaran el incumplimiento de esta norma establecida en el Reglamento de la FIA, se dictaminó una sanción de 700 euros para el equipo.



Pero al parecer la velocidad para Checo no era un problema en ese momento, pues trece minutos después el piloto tapatío cometió la misma falta, ahora con una velocidad de 96.7 km/h, con lo que tuvo un exceso de 16.7 km/h sobre lo establecido.

Al cometer la misma falta en una misma sesión, pero con un exceso de velocidad aún mayor, la FIA impuso a Cadillac una multa de 1,000 euros.

En esa primera práctica, Checo se ubicó en el penúltimo lugar, por arriba de su coequipero Valtteri Bottas.