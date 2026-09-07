NFL en México: cuándo salen a la venta los boletos para el 49ers vs. Vikings

Y es que desde 2022 no había un juego oficial de la NFL en tierras aztecas cuando San Francisco venció 38-10 a los Arizona Cardinals, así que si no te quieres perder el esperado partido de temporada regular y que forma parte de la semana 11, acá te compartimos todos los detalles sobre cómo comprar los boletos.

Boletos para 49ers vs. Vikings en México

La venta de los boletos será a través de Ticketmaster en diversas fechas, que incluyen preventas y venta en general:

-Del 14 al 16 de septiembre será la preventa exclusiva American Express.

-Del 17 al 19 de septiembre será la preventa exclusiva Banorte.

-El 22 de septiembre será la venta general al público.



Los boletos para todas las fechas estarán disponibles a partir de las 10:00 am, tiempo centro de México.

Fecha y hora del juego 49ers vs. Vikings en México

Aunque todavía faltan varias semanas, aparta la fecha porque el encuentro entre San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings será el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte (conocido como Estadio Azteca). La cita será a partir de las 07:20 pm, tiempo centro de México.