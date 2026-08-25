La NFL bajo la mira: un 25% de sus jugadores fallecidos tenían lesiones cerebrales y CTE

Uno de los principales obstáculos es que actualmente la enfermedad solo puede diagnosticarse de manera definitiva mediante el análisis del cerebro después de la muerte. Sin embargo, se han asociado con ella síntomas como cambios de conducta, depresión, apatía o ansiedad, problemas de memoria y, en etapas avanzadas, demencia.

La larga historia de la NFL y las lesiones cerebrales

Durante décadas, la NFL ha enfrentado cuestionamientos por su manejo de las lesiones cerebrales. (Fotografía: Patrick McDermott/Getty Images)

Durante años, la NFL ha sido cuestionada tanto en tribunales como por la comunidad médica y el Congreso de Estados Unidos debido a su gestión histórica de las lesiones cerebrales y los riesgos relacionados con los golpes repetidos en la cabeza.

Durante los años 90 y principios de los 2000, la liga creó el Comité de Lesiones Cerebrales Traumáticas Leves (MTBI). Con el tiempo, la NFL fue duramente cuestionada por las investigaciones publicadas por este comité, que minimizaron los posibles efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales y defendieron que los jugadores podían recuperarse rápidamente de ellas.

En 2011, miles de exjugadores y sus familias comenzaron a interponer demandas civiles contra la liga. Para 2013, más de 4,500 exfutbolistas habían acusado formalmente a la NFL de negligencia y de haber ocultado los riesgos de los impactos repetidos en la cabeza.

Sin embargo, tanto los estudios realizados durante los últimos años como los casos documentados demuestran que se trata de una enfermedad que merece ser tomada con seriedad.

Los casos que mantienen encendidas las alarmas

Aaron Hernández fue diagnosticado con CTE tras su muerte en 2017, a los 27 años. (Fotografía: Jared Wickerham/Getty Images)

Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, falleció por un disparo autoinfligido en noviembre de 2025 tras una persecución policial en Texas.

Aaron Hernández, exestrella de los New England Patriots, se suicidó en su celda de prisión en abril de 2017.

Jordan Devey, exjugador de la NFL, falleció por suicidio a los 38 años en julio de 2026.

Junior Seau, uno de los mejores linebackers de la historia, estrella de los San Diego Chargers y miembro del Salón de la Fama, se quitó la vida de un disparo en 2012. Posteriormente, su cerebro fue estudiado y se encontraron signos de CTE.

Dave Duerson, ganador de dos Super Bowls y exjugador de los Chicago Bears y New York Giants, también se quitó la vida y dejó instrucciones para que su cerebro fuera estudiado.

Phillip Adams, exjugador de equipos como los San Francisco 49ers y Atlanta Falcons, protagonizó un tiroteo en Carolina del Sur en el que mató a seis personas antes de quitarse la vida.

Jovan Belcher, jugador de los Kansas City Chiefs, tenía apenas 25 años cuando mató a su novia y posteriormente condujo hasta las instalaciones de entrenamiento del equipo, donde se quitó la vida frente a integrantes de la organización.

En estos casos se reportaron hallazgos de CTE tras el estudio de sus cerebros. Esto no significa que la enfermedad pueda considerarse, por sí sola, la causa directa de sus decisiones o conductas, pero sí vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que los golpes repetidos en la cabeza pueden tener a largo plazo.

Décadas de investigaciones, demandas y casos de exjugadores han convertido al CTE en uno de los grandes problemas pendientes del fútbol americano. El nuevo estudio no cierra la discusión; al contrario, vuelve a colocarla frente a la NFL y plantea una pregunta que la liga lleva años intentando responder: ¿hasta qué punto puede reducirse el riesgo sin transformar por completo un deporte en el que los impactos forman parte del juego?