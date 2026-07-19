Apenas unos días después de que el argentino alcanzara la cima histórica durante el Mundial 2026, el delantero francés volvió a hacer lo que mejor sabe: marcar goles. Con un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, Mbappé llegó a 22 anotaciones mundialistas, una más que Messi, para convertirse en el nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Lo más impresionante no es únicamente el récord, sino la velocidad con la que lo consiguió.

Tres Mundiales le bastaron a Kylian Mbappé para superar la marca que Lionel Messi alcanzó tras seis Copas del Mundo. (Fotografía: Luke Hales/Getty Images)

Mientras Lionel Messi necesitó seis Copas del Mundo para alcanzar los 21 goles, Kylian Mbappé llegó a los 22 en apenas tres Mundiales. Es decir, necesitó la mitad de las Copas del Mundo disputadas por el argentino para quedarse con una marca que parecía destinada a permanecer durante mucho tiempo.

Y el francés todavía tiene margen para ampliar la distancia.

Además del récord histórico, Mbappé también lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles, muy por encima de los ocho que suma Messi antes de la Final.