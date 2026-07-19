Si alguien pensó que el récord de Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los Mundiales duraría años, Kylian Mbappé tenía otros planes.
Mbappé ya superó a Messi: el récord del argentino duró poco y el francés ya es el rey goleador de los Mundiales
Apenas unos días después de que el argentino alcanzara la cima histórica durante el Mundial 2026, el delantero francés volvió a hacer lo que mejor sabe: marcar goles. Con un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, Mbappé llegó a 22 anotaciones mundialistas, una más que Messi, para convertirse en el nuevo máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Lo más impresionante no es únicamente el récord, sino la velocidad con la que lo consiguió.
Mientras Lionel Messi necesitó seis Copas del Mundo para alcanzar los 21 goles, Kylian Mbappé llegó a los 22 en apenas tres Mundiales. Es decir, necesitó la mitad de las Copas del Mundo disputadas por el argentino para quedarse con una marca que parecía destinada a permanecer durante mucho tiempo.
Y el francés todavía tiene margen para ampliar la distancia.
Además del récord histórico, Mbappé también lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles, muy por encima de los ocho que suma Messi antes de la Final.
Aunque el argentino aún tiene un partido por disputar, el premio individual parece inclinarse claramente hacia el atacante francés, quien volvió a demostrar por qué ya es uno de los futbolistas más determinantes de su generación.
Así marcha la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026
Kylian Mbappé (Francia) - 10 goles
Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
Jude Bellingham (Inglaterra) - 7 goles
Ousmane Dembélé (Francia) - 6 goles
Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
Mikel Oyarzabal (España) - 5 goles
Julián Quiñones (México) - 4 goles
Vinícius Júnior (Brasil) - 4 goles
Más allá de quién levante el trofeo este domingo, Kylian Mbappé ya escribió otra página en la historia del futbol. En solo tres Mundiales rompió el récord de Lionel Messi y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, consolidando un legado que todavía puede seguir creciendo.