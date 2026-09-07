F1: Lawson se mantiene en el asiento de Hadjar en Red Bull para el GP de España

Como recordarás, el joven piloto francés se recupera de una lesión en la muñeca. Por ello, Lawson sustituyó a Hadjar en el GP de Países Bajos, posteriormente en Italia este fin de semana y ahora en la próxima cita en el GP de España.

Lawson tiene un puesto originalmente en Racing Bulls, y mientras sustituye a Hadjar, el japonés Yuki Tsunoda se encuentra en el volante.



El equipo austriaco fue el que confirmó este lunes la noticia de que Hadjar permanecerá fuera de la competición para la primera visita de la F1 en el nuevo circuito de Madring.

“Tras competir con el equipo en Zandvoort y Monza, Liam seguirá pilotando junto a Max en el Gran Premio de España de esta semana en Madrid”, escribió el equipo en un comunicado.