Si te gusta el estilo de Drive to Survive, prepárate, porque Lando ha sido producida por Box to Box Films, la productora londinense detrás del gran éxito de Netflix. Norris, por supuesto, ya es parte de la promoción de la docuserie y hasta ahora ha contado que llevan tiempo filmando y que se está divirtiendo bastante durante el proceso.

Un lado de Lando Norris que pocas veces hemos visto

Pero antes de que te hagas una idea de lo que veremos, esta serie no seguirá los pasos de Norris desde sus inicios hasta el ascenso que lo llevó a convertirse en campeón de la Fórmula 1 a los 26 años. La propuesta será aún más interesante: ofrecer una mirada mucho más íntima y poco conocida del piloto.

Los pilotos de Fórmula 1 no son precisamente personas privadas y, gracias a las redes sociales, hemos podido conocer algunos aspectos de sus vidas. Por supuesto, solo muestran una pequeña parte, pero siempre queda la curiosidad por saber cómo es realmente la vida de estos personajes que pasan buena parte del año viajando por el mundo y conduciendo a toda velocidad.