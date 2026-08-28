Como actual campeón de la Fórmula 1 y uno de los pilotos más cool de la parrilla, Lando Norris ya necesitaba su propia serie. Prime Video escuchó nuestras súplicas y presentó, junto al británico, Lando, una serie documental de tres capítulos que nos mostrará un lado poco conocido del piloto.
Esto es lo que sabemos de la serie documental de Lando Norris en Prime Video
Si te gusta el estilo de Drive to Survive, prepárate, porque Lando ha sido producida por Box to Box Films, la productora londinense detrás del gran éxito de Netflix. Norris, por supuesto, ya es parte de la promoción de la docuserie y hasta ahora ha contado que llevan tiempo filmando y que se está divirtiendo bastante durante el proceso.
Un lado de Lando Norris que pocas veces hemos visto
Pero antes de que te hagas una idea de lo que veremos, esta serie no seguirá los pasos de Norris desde sus inicios hasta el ascenso que lo llevó a convertirse en campeón de la Fórmula 1 a los 26 años. La propuesta será aún más interesante: ofrecer una mirada mucho más íntima y poco conocida del piloto.
Los pilotos de Fórmula 1 no son precisamente personas privadas y, gracias a las redes sociales, hemos podido conocer algunos aspectos de sus vidas. Por supuesto, solo muestran una pequeña parte, pero siempre queda la curiosidad por saber cómo es realmente la vida de estos personajes que pasan buena parte del año viajando por el mundo y conduciendo a toda velocidad.
Lando apenas tiene 26 años y debutó en la parrilla de la Fórmula 1 cuando tenía 19. Con esto en mente, es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo es la vida de un joven que ya se encuentra en la cima de su deporte antes de cumplir los 30?
Eso es precisamente lo que promete mostrarnos Lando: imágenes de sus vacaciones con amigos, momentos compartidos con su familia, la euforia de ganar un Gran Premio, el behind the scenes de sus días en el circuito y sus reflexiones sobre lo que significa convertirse en uno de los nombres más importantes del automovilismo mundial con apenas 26 años.
De los primeros karts a la cima de la Fórmula 1
También habrá espacio para mirar hacia atrás y recordar dónde comenzó todo: sus primeros años en los karts en Bristol, la inspiración que encontró en Valentino Rossi, la ambición que mostró desde el comienzo de su carrera y su búsqueda por mantenerse auténtico, además de ese lado divertido que suele compartir fuera de las pistas.
El piloto fue directo sobre sus expectativas para la serie: “Ya comparto muchas de las cosas que hago, pero esto va a dar a la gente más acceso que nunca a mi vida fuera de las carreras”, explicó. Además, aseguró que se ha involucrado de lleno en el proyecto y espera que el público disfrute descubriendo todo lo que ocurre detrás de cámaras.
Lando se estrenará en Prime Video en 2027.