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Colapinto se queda en Alpine: el piloto renueva su contrato para la próxima temporada

El piloto argentino aseguró su lugar en la parrilla para la temporada 2027, junto a Pierre Gasly.
jue 27 agosto 2026 11:10 AM
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El piloto argentino Franco Colapinto con una chamarra azul y una mochila negra puesta.
Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine, al menos para la temporada 2027. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Franco Colapinto aseguró su lugar en la parrilla de Fórmula 1 al menos para la próxima temporada, pues el piloto argentino renovó su contrato con la escudería Alpine.

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De esta manera, el equipo con sede en Enstone mantendrá a sus dos pilotos como hasta ahora: Colapinto y el francés Pierre Gasly, quien tiene un contrato con el equipo hasta 2028.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 en 2024 con Williams para sustituir al estadounidense Logan Sargeant en las últimas nueces carreras de esa temporada. Posteriormente, en 2025 se unió a Alpine como reserva para luego ser ascendido en sustitución de Jack Doohan.

“Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, comentó el asesor ejecutivo Flavio Briatore.

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Por su lado, el piloto argentino expresó su felicidad por seguir la aventura junto a su equipo en 2027. “Me siento realmente muy bien y perfectamente integrado, y todo es aún mejor desde que hemos logrado avances significativos este año con respecto al pasado", celebró el piloto.

Actualmente, ocupa el 12º puesto de la clasificación de pilotos en el Campeonato del Mundo, con 19 puntos, dos posiciones por detrás de su compañero francés, que es 10º con 44 puntos.

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