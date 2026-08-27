Colapinto se queda en Alpine: el piloto renueva su contrato para la próxima temporada

De esta manera, el equipo con sede en Enstone mantendrá a sus dos pilotos como hasta ahora: Colapinto y el francés Pierre Gasly, quien tiene un contrato con el equipo hasta 2028.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 en 2024 con Williams para sustituir al estadounidense Logan Sargeant en las últimas nueces carreras de esa temporada. Posteriormente, en 2025 se unió a Alpine como reserva para luego ser ascendido en sustitución de Jack Doohan.

“Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto. Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, comentó el asesor ejecutivo Flavio Briatore.

Por su lado, el piloto argentino expresó su felicidad por seguir la aventura junto a su equipo en 2027. “Me siento realmente muy bien y perfectamente integrado, y todo es aún mejor desde que hemos logrado avances significativos este año con respecto al pasado", celebró el piloto.

Actualmente, ocupa el 12º puesto de la clasificación de pilotos en el Campeonato del Mundo, con 19 puntos, dos posiciones por detrás de su compañero francés, que es 10º con 44 puntos.