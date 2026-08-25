Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Max Verstappen vs 100 pilotos: Cuándo y dónde verlo competir en karting por un día

El neerlandés regresará al karting para competir contra 100 pilotos en Silverstone y podrás ver en vivo la carrera. Acá todos los detalles para que no te la pierdas.
mar 25 agosto 2026 03:39 PM
Añadir LifeandStyle en Google
Max Verstappen correrá vs 100 pilotos en karting: cuándo y dónde ver en vivo la carrera
Max Verstappen competirá contra 100 pilotos en una carrera de karting y será transmitida en vivo. Acá todos los detalles. (Mark Thompson/Getty Images)

Max Verstappen retomará la disciplina que lo llevó a la Fórmula 1 , al menos por un día y ante 100 pilotos. El neerlandés competirá en karting contra otros atletas de Red Bull, celebridades y fans en una carrera que será transmitida en vivo y te revelamos los detalles.

Publicidad

Te puede interesar:

“Un fin de semana difícil”, Laurent Meikes, jefe de Red Bull, tras el accidente de Verstappen
Deportes

“Un fin de semana difícil”, Laurent Mekies, jefe de Red Bull, tras el accidente de Verstappen

El piloto estrella de Red Bull no tendrá preferencia de ningún tipo, pues para que sea una competencia más justa saldrá desde el último lugar de la parrilla de salida con sede en Silverstone.

El tetracampeón mundial tendrá la ardua tarea de rebasar a 100 rivales, entre ellos el ultramaratonista Arda Saatci, el ciclista de montaña de estilo libre Matt Jones, el especialista en lanzamientos de baloncesto Chris ‘Lethal Shooter’ Matthews y otras figuras como streamers y aficionados de todo el mundo.

La sede de este encuentro es el circuito de Silverstone, que no es desconocido, pues allí se disputa el GP de Gran Bretaña cada temporada, solo que esta vez acogerá una carrera muy diferente. En el caso del trazado fue diseñado especialmente para esta ocasión.

El piloto de Fórmula 1 Max Verstappen arriba de un auto de karting junto a su padre Jos Verstappen
Max Verstappen recordará sus inicios frente al volante cuando practicaba karting. En esta foto aparece el actual piloto de Red Bull junto a su padre Jos Verstappen. (Cortesía Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool)

Para Verstappen, este evento es especial porque a través de él vuelve a sus raíces, la disciplina en la que inició a los 4 años y tres años después ya competía en campeonatos. Prácticamente, el karting fue la escuela que lo formó en las pistas. La ventaja de largar desde el último lugar es que verá “cómo se desarrolla el caos” delante de él.

Cuándo ver a Max Verstappen vs 100

Toma nota en tu calendario porque el encuentro será el próximo miércoles 16 de septiembre.

Dónde seguir la carrera

Podrás seguir la transmisión a través de Disney+.

Publicidad

Tags

Max Verstappen
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad