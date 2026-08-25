Max Verstappen vs 100 pilotos: Cuándo y dónde verlo competir en karting por un día

El piloto estrella de Red Bull no tendrá preferencia de ningún tipo, pues para que sea una competencia más justa saldrá desde el último lugar de la parrilla de salida con sede en Silverstone.

El tetracampeón mundial tendrá la ardua tarea de rebasar a 100 rivales, entre ellos el ultramaratonista Arda Saatci, el ciclista de montaña de estilo libre Matt Jones, el especialista en lanzamientos de baloncesto Chris ‘Lethal Shooter’ Matthews y otras figuras como streamers y aficionados de todo el mundo.

La sede de este encuentro es el circuito de Silverstone, que no es desconocido, pues allí se disputa el GP de Gran Bretaña cada temporada, solo que esta vez acogerá una carrera muy diferente. En el caso del trazado fue diseñado especialmente para esta ocasión.

Max Verstappen recordará sus inicios frente al volante cuando practicaba karting. En esta foto aparece el actual piloto de Red Bull junto a su padre Jos Verstappen. (Cortesía Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool)

Para Verstappen, este evento es especial porque a través de él vuelve a sus raíces, la disciplina en la que inició a los 4 años y tres años después ya competía en campeonatos. Prácticamente, el karting fue la escuela que lo formó en las pistas. La ventaja de largar desde el último lugar es que verá “cómo se desarrolla el caos” delante de él.

Cuándo ver a Max Verstappen vs 100

Toma nota en tu calendario porque el encuentro será el próximo miércoles 16 de septiembre.

Dónde seguir la carrera

Podrás seguir la transmisión a través de Disney+.