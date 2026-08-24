“Un fin de semana difícil”, Laurent Mekies, jefe de Red Bull, tras el accidente de Verstappen

Sin embargo, el accidente del piloto quedó marcado aún más porque la cita fue en su propia casa y, la última que ocurrirá, pues el contrato de la Fórmula 1 con el país finaliza este año.

Ante el desastroso regreso para Red Bull y el propio Max, el jefe de equipo Laurent Mekies afirmó que se trata de un fin de semana difícil en Zandvoort, sin embargo, celebró que Max haya resultado ileso.

Fue un choque bastante fuerte y todos nos alegramos de que (Max) haya salido del coche ileso Laurent Mekies

“Antes que nada, creo que lo más importante es que Max está bien. Fue un choque bastante fuerte y todos nos alegramos de que haya salido del coche ileso, y eso es lo que más importa hoy”, comentó tras la carrera.

Mekies aseguró que el equipo tiene un trabajo duro por delante que los mantendrá ocupados las próximas dos semanas antes de volver a las pistas, ahora en Monza para el GP de Italia.

“Reagruparnos y ver si es simplemente que la competencia ha hecho un mejor trabajo que nosotros mejorando el coche, o si algo nos ha estado limitando más de lo que debería aquí en Zandvoort”, agregó.

Por otro lado, el jefe de equipo evaluó el desempeño del piloto de 24 años Liam Lawson, quien corrió en el otro auto en sustitución de Isack Hadjar, quien actualmente se recupera de una lesión.

“Ha hecho un buen trabajo al subirse al coche (…) Nunca es fácil pasar a un equipo diferente, a un coche diferente para una carrera como esa”, expresó Mekies sobre la séptima posición que alcanzó el piloto.