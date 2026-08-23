GP de Países Bajos: Norris llega a lo más alto del podio y Max se despide de casa con accidente

Esta cita suponía el regreso de la competición reina del automovilismo después del tradicional descanso de verano que sucede en la mitad de la temporada y Norris reanuda la pelea de la misma manera como la terminó, ya que fue también el ganador en el Gran Premio de Hungría, el último disputado antes del de Países Bajos.

Norris cruzó la meta 11,54 segundos por delante del líder del Mundial, el joven italiano Kimi Antonelli, que terminó segundo.

De paso, completó un memorable triplete para McLaren en el Gran Premio de Países Bajos tras las victorias de su coequipero Oscar Piastri el año pasado y del propio británico hace dos años.

"Fue una buena carrera. Muy peleada. Probablemente una de mis mejores victorias. Tuvimos que lucharla de verdad, pero el ritmo fue muy fuerte", aseguró Norris.

"Hoy gestioné las cosas increíblemente bien. Así que estoy en una nube, muy, muy contento y es bonito ganar la última carrera aquí en Zandvoort", añadió el piloto de 26 años.

El piloto de Mercedes George Russell completó el podio tras contener un decidido ataque de Hamilton en los compases finales de la carrera.