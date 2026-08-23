El vigente campeón mundial británico Lando Norris conquistó este domingo con su McLaren de manera el último Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 , marcado por el abandono en la primera vuelta del ídolo nacional, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.
GP de Países Bajos: Norris llega a lo más alto del podio y Max se despide de casa con accidente
Esta cita suponía el regreso de la competición reina del automovilismo después del tradicional descanso de verano que sucede en la mitad de la temporada y Norris reanuda la pelea de la misma manera como la terminó, ya que fue también el ganador en el Gran Premio de Hungría, el último disputado antes del de Países Bajos.
Norris cruzó la meta 11,54 segundos por delante del líder del Mundial, el joven italiano Kimi Antonelli, que terminó segundo.
De paso, completó un memorable triplete para McLaren en el Gran Premio de Países Bajos tras las victorias de su coequipero Oscar Piastri el año pasado y del propio británico hace dos años.
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"Fue una buena carrera. Muy peleada. Probablemente una de mis mejores victorias. Tuvimos que lucharla de verdad, pero el ritmo fue muy fuerte", aseguró Norris.
"Hoy gestioné las cosas increíblemente bien. Así que estoy en una nube, muy, muy contento y es bonito ganar la última carrera aquí en Zandvoort", añadió el piloto de 26 años.
El piloto de Mercedes George Russell completó el podio tras contener un decidido ataque de Hamilton en los compases finales de la carrera.
Susto de Verstappen
Un fuerte aguacero una hora antes de la salida obligó a los pilotos a lidiar con una pista en proceso de secado y esas condiciones propiciaron un inicio de carrera movido.
Al llegar a la última curva de la primera vuelta, Verstappen perdió el control de su Red Bull, se estrelló contra el muro y cruzó la pista descontrolado, obligando a varios rivales a esquivarlo.
Para alivio de las decenas de miles de aficionados neerlandeses vestidos de naranja, Verstappen comunicó de inmediato a su equipo que estaba ileso y salió del coche por su propio pie.
Cuando la carrera se reanudó tras una interrupción de más de 30 minutos, Antonelli reaccionó más rápido que Norris en la salida y lo adelantó en la primera curva. Antonelli se mantuvo en cabeza hasta la vuelta 54, cuando Norris ejecutó un espectacular adelantamiento sobre el italiano.
A partir de ahí, Norris se encaminó con tranquilidad hacia la bandera a cuadros mientras, por detrás, Hamilton protagonizaba un duelo de infarto con George Russell, que finalmente se llevó el piloto de Mercedes.
El segundo Ferrari, el de Charles Leclerc, terminó en quinta posición, mientras que el otro McLaren, pilotado por Oscar Piastri, fue sexto.
Antonelli sigue disfrutando de una ventaja de 59 puntos sobre sus rivales Hamilton y Russell, pero saldrá con una penalización de 10 puestos en la parrilla en la próxima carrera en Monza, después de que Mercedes se haya visto obligada a cambiar el motor.
Esta fue la última edición del Gran Premio de Países Bajos, después de que los promotores hayan decidido cancelarlo este año por motivos financieros.
Con información de AFP