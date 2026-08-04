¿Neymar piensa en el retiro? Esto fue lo que dijo sobre su futuro en las canchas

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial 2026, pero tiene un vínculo firmado con el club hasta diciembre.

"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser cuestionado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", afirmó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, castigado por una serie consecutiva de lesiones en los últimos años.

Su padre y representante también fue cuestionado al respecto.

Neymar ama jugar futbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando

"Neymar ama jugar futbol. ¿Qué más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió.

El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

Con información de AFP