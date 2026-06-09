Neymar afirma que se siente “joven” en el que será su último Mundial

A sus 34 años, el 10 de la Seleção batalla con un nuevo problema físico a cuatro días de que los pentacampeones mundiales debuten contra Marruecos el sábado en East Rutherfod, Nueva Jersey, en la primera jornada del Grupo C.

El goleador histórico de la Canarinha (79 goles) evoluciona bien de una lesión que no le ha permitido actuar desde el 17 de mayo ni entrenar con sus compañeros en Estados Unidos, según la Confederación Brasileña de Fútbol.

Por su falta de recuperación y ritmo se da por segura su ausencia ante los marroquíes, pero se espera que se estrene en la segunda fecha, frente a Haití el 19 de junio.

"Aunque sea mi cuarto Mundial es una sensación diferente por todo lo que involucraba y, obviamente, es el último", dice la estrella en un adelanto del largometraje "Vai, Brasil" (Vamos, Brasil) que se estrenará el miércoles.

Los problemas físicos han afectado el desempeño del exatacante del FC Barcelona y el PSG las últimas temporadas. Por eso su llamado fue la gran sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti para buscar el hexacampeonato mundial.

Estoy aquí pareciendo un chico, un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo Neymar Jr.

"Estoy aquí pareciendo un chico, un joven de 18 años que va a su primera Copa del Mundo", apunta el jugador del Santos en la producción audiovisual.