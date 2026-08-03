No queda duda que la temporada 2026 de Fórmula 1 nos ha dado grandes momentos y sin duda ha sido una de las más reñidas, pues un inesperado Kimi Antonelli lidera el campeonato, mientras los veteranos luchan por alcanzarlo en la cima. Ahora, los pilotos se toman un descanso en el parón de verano para disfrutar diversas actividades.
¿Qué hacen los pilotos de Fórmula 1 durante sus vacaciones de verano?
Aunque los primeros Grandes Premios del año los lideró el joven piloto italiano, en los últimos cinco ha habido diferentes ganadores entre Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton, así que este break de prácticamente un mes servirá para que retomen energías y vuelvan con más fuerza.
De hecho, las vacaciones de verano son muy importantes en la categoría para que los pilotos se relajen física y mentalmente, pues llevan un agitado ritmo de vida viajando prácticamente todo el año.
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Pero la pregunta del millón… ¿qué hacen los pilotos durante sus vacaciones de verano? Esto es lo que suelen hacer como parte de sus pasatiempos.
A Charles Leclerc se le ha visto encontrar tiempo para tocar el piano o pasar tiempo con su ahora esposa Alexandra, su perrito Leo y su primer bebé en camino; a Liam Lawson le gusta la música y aprovecha para practicar guitarra. Sin embargo, hay pilotos que no pueden dejar de hacer deporte, tal es el caso del finlandés Valtteri Bottas, que es bien conocido por hacer carreras ciclistas.
A Lando Noris y Max Verstappen les encantan los videojuegos, así que seguramente aprovecharán al máximo su tiempo de descanso para divertirse de esta manera.
Por su parte, el español Carlos Sainz aseguró que estas sus vacaciones las pasará practicando golf, pádel y tiempo de ocio con sus sobrinos.
A Alex Albon le gustan las actividades tranquilas como el senderismo, mientras que el británico George Russell practica buceo y disfruta de pasar tiempo en el agua. De hecho, este tipo de actividades de bajo impacto ayudan a sus cuerpos a mantenerse listo sin riesgo de lesiones.
Y aunque aún faltan algunas semanas para que vuelvan a subirse a un coche de Fórmula 1, seguramente los jóvenes de la parrilla como Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Kimi Antonelli, no podrán esperar mucho tiempo para hacerlo y buscarán tiempo para el karting.