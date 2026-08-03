¿Qué hacen los pilotos de Fórmula 1 durante sus vacaciones de verano?

Aunque los primeros Grandes Premios del año los lideró el joven piloto italiano, en los últimos cinco ha habido diferentes ganadores entre Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton, así que este break de prácticamente un mes servirá para que retomen energías y vuelvan con más fuerza.

De hecho, las vacaciones de verano son muy importantes en la categoría para que los pilotos se relajen física y mentalmente, pues llevan un agitado ritmo de vida viajando prácticamente todo el año.

Pero la pregunta del millón… ¿qué hacen los pilotos durante sus vacaciones de verano? Esto es lo que suelen hacer como parte de sus pasatiempos.

A Charles Leclerc se le ha visto encontrar tiempo para tocar el piano o pasar tiempo con su ahora esposa Alexandra, su perrito Leo y su primer bebé en camino; a Liam Lawson le gusta la música y aprovecha para practicar guitarra. Sin embargo, hay pilotos que no pueden dejar de hacer deporte, tal es el caso del finlandés Valtteri Bottas, que es bien conocido por hacer carreras ciclistas.