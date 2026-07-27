F1: Antonelli en la cima, Verstappen necesita recuperarse y todos los altibajos de la primera mitad de temporada

Kimi Antonelli (Mercedes)

El italiano, que celebrará su cumpleaños 20, ha mostrado un rendimiento increíble en su segunda temporada dentro de Fórmula 1. Prueba de ello es que lidera el Mundial de pilotos.

Al volante de un Mercedes, el mejor monoplaza de la parrilla, el nativo de Bolonia se ha mostrado intratable con seis victorias en Grandes Premios y seis pole position. Se trata además del piloto más joven de la historia en lograr una pole en F1.

Pero Antonelli también ha demostrado galones en circuitos en los que su monoplaza rinde peor, logrando minimizar la pérdida de puntos como hizo el domingo en Budapest. Si no fuera por sus dos abandonos por problemas mecánicos, el colchón del italiano sobre su perseguidor Lewis Hamilton sería mayor que los 50 puntos actuales.

Ferrari y Lewis Hamilton

Durante toda la primera mitad de la temporada la Scuderia, sin título de pilotos desde 2007 y sin título de constructores desde 2008, ha sido la única en plantar cara regularmente al dominio de Mercedes.

El siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, que vivió un primer año catastrófico en Ferrari, parece haber resucitado gracias al nuevo reglamento técnico que puso patas arriba a los monoplazas, pero que él ha apreciado, al contrario que muchos de sus adversarios.

En junio, en Barcelona, Hamilton logró su primera victoria en dos años y a sus 41 años puede soñar con un octavo título Mundial. Para ello, Ferrari deberá limar los errores de estrategia que le siguen costando puntos a sus pilotos, como en Budapest el domingo.