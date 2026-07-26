Lando Norris volvió a lo más alto del podio y lo hizo en un momento clave de la temporada. El piloto de McLaren se llevó el Gran Premio de Hungría tras una carrera marcada por cambios de estrategia, adelantamientos decisivos y el abandono de su compañero Oscar Piastri, resultado que vuelve a poner emoción en la pelea por el campeonato.
Norris rompe la sequía y revive la pelea en la Fórmula 1
Lando Norris volvió a lo más alto del podio y lo hizo en un momento clave de la temporada. El piloto de McLaren se llevó el Gran Premio de Hungría tras una carrera marcada por cambios de estrategia, adelantamientos decisivos y el abandono de su compañero Oscar Piastri, resultado que vuelve a poner emoción en la pelea por el campeonato.
Aunque Max Verstappen partió desde la pole, perdió el liderato en la primera vuelta y Norris supo gestionar el ritmo de carrera para recuperar la posición y controlar la prueba hasta la bandera a cuadros. El británico destacó el rendimiento de su monoplaza y celebró una victoria que representa un impulso anímico antes del parón veraniego de la Fórmula 1.
El momento decisivo llegó cuando Piastri, que lideraba tras la salida, perdió tiempo en una maniobra con Carlos Sainz y, pocas vueltas después, tuvo que abandonar por una falla en la caja de cambios. El incidente abrió la puerta para que Norris consolidara el liderato y permitió que Kimi Antonelli, gracias a una estrategia de una sola parada, escalara hasta el tercer lugar del podio.
Lewis Hamilton también aspiraba al podio, pero una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en el carril de boxes lo relegó al quinto puesto. Mientras tanto, Verstappen rescató el segundo lugar y Antonelli confirmó su gran momento al mantenerse entre los protagonistas del campeonato.
En contraste, Aston Martin mostró señales de mejora, aunque sin entrar en la zona de puntos. Fernando Alonso finalizó decimocuarto y Lance Stroll fue decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez abandonó por tercera carrera consecutiva, prolongando un complicado momento deportivo. La Fórmula 1 entra ahora en su pausa de verano y regresará a finales de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.