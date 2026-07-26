Aunque Max Verstappen partió desde la pole, perdió el liderato en la primera vuelta y Norris supo gestionar el ritmo de carrera para recuperar la posición y controlar la prueba hasta la bandera a cuadros. El británico destacó el rendimiento de su monoplaza y celebró una victoria que representa un impulso anímico antes del parón veraniego de la Fórmula 1.

El momento decisivo llegó cuando Piastri, que lideraba tras la salida, perdió tiempo en una maniobra con Carlos Sainz y, pocas vueltas después, tuvo que abandonar por una falla en la caja de cambios. El incidente abrió la puerta para que Norris consolidara el liderato y permitió que Kimi Antonelli, gracias a una estrategia de una sola parada, escalara hasta el tercer lugar del podio.

El abandono de Oscar Piastri por una falla en la caja de cambios cambió por completo el rumbo de la carrera. (Fotografía: Clive Mason/Getty Images)

Lewis Hamilton también aspiraba al podio, pero una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en el carril de boxes lo relegó al quinto puesto. Mientras tanto, Verstappen rescató el segundo lugar y Antonelli confirmó su gran momento al mantenerse entre los protagonistas del campeonato.