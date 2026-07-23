Sainz habla sobre su permanencia en Williams, equipo que ha tenido una difícil temporada

Sainz explicó que la decisión sobre si va a continuar pilotando para el equipo británico dependerá de la rapidez con la que logren recuperarse. “Sinceramente, no lo sé. No puedo darles una fecha”, dijo el español tras ser cuestionado sobre cuándo dará a conocer sus planes a futuro.

Su ambición a largo plazo de ganar carreras y campeonatos lo convenció de fichar por Williams, lo cual dejó su asiento disponible a Lewis Hamilton en Ferrari. En ese momento, Sainz explicó que la visión de James Vowles, director del equipo, hizo que se “enamorara del proyecto”.

Sainz había conseguido para el equipo algo que no ocurría en mucho tiempo. Tras cuatro años de sequía, completó el podio el año pasado en dos ocasiones, en el GP de Azerbaiyán y en Qatar, el 21 de septiembre y el 30 de noviembre, respectivamente.

El piloto de 31 años tiene un contrato plurianual que se extiende al finalizar la temporada 2026, pero a pesar de los retos que enfrenta Williams, la aspiración que le atrajo desde el inicio permanece intacta.

“Aún me da confianza y motivación saber que vamos en la dirección correcta. El coche de este año, por la razón que sea, ha tenido un rendimiento inferior al esperado y muy por debajo de nuestras expectativas”, agregó el piloto español.

Hasta el momento, Williams se encuentra en la parte baja del tablero de posiciones. Ha sumado 11 puntos en las primeras diez carreras, seis de ellos fueron obra de Sainz.