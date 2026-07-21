El parón de verano de Fórmula 1 ya está a la vuelta de la esquina. La última cita previo al descanso largo de la máxima categoría del automovilismo será en el Gran Premio de Hungría, donde Mercedes podría reafirmar su dominio, mientras Ferrari luchará por mantenerse segundo.
Todo sobre el GP de Hungría: cuándo y a qué hora ver la carrera en vivo este fin de semana
La cita será en el Circuito de Hungaroring, donde se correrá un total de 70 vueltas en una longitud de 4,381 km. Allí, la vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2020 con un tiempo de 1:16.627
Para que no te pierdas ningún detalle te decimos todo lo que debes saber del próximo Gran Premio.
Horarios en México del GP de Bélgica
Práctica 1: viernes 24 de julio a las 05:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 24 de julio a las 09:00 am, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 25 de julio a las 04:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 25 de julio a las 08:00 am, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 26 de julio a las 07:00 am, tiempo centro de México.
Dónde ver en vivo
Puedes seguir toda la actividad del fin de semana en el Circuito de Hungaroring a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en F1 TV Pro.
Cómo va el Campeonato
Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos
Kimi Antonelli: 204 puntos
Lewis Hamilton: 159 puntos
George Russell: 154 puntos
Charles Leclerc: 126 puntos
Lando Norris: 103 puntos
Por si no lo viste:
Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores
Mercedes: 358 puntos
Ferrari: 285 puntos
McLaren: 195 puntos
Red Bull: 151 puntos
Alpine: 61 puntos
Circuito de Hungaroring
El primer Gran Premio de Fórmula 1 en este destacado circuito fue en 1986. Nelson Piquet la ganó en una maniobra memorable cuando, con su Williams, adelantó al Lotus de Ayrton Senna por el exterior para tomar la delantera.
La pista puede compararse con un circuito de karts debido a la falta de rectas. Los equipos optan por niveles de carga aerodinámica similares a los de Mónaco, donde un chasis bien ajustado suele tener más ventaja que la potencia debido a las rectas cortas.