Todo sobre el GP de Hungría: cuándo y a qué hora ver la carrera en vivo este fin de semana

La cita será en el Circuito de Hungaroring, donde se correrá un total de 70 vueltas en una longitud de 4,381 km. Allí, la vuelta más rápida la hizo Lewis Hamilton en 2020 con un tiempo de 1:16.627

Para que no te pierdas ningún detalle te decimos todo lo que debes saber del próximo Gran Premio.

Horarios en México del GP de Bélgica

Práctica 1: viernes 24 de julio a las 05:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 24 de julio a las 09:00 am, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 25 de julio a las 04:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 25 de julio a las 08:00 am, tiempo centro de México.

Carrera: domingo 26 de julio a las 07:00 am, tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo

Puedes seguir toda la actividad del fin de semana en el Circuito de Hungaroring a través de Sky Sports, TUDN, Izzi y en F1 TV Pro.