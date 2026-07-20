Por primera vez en la historia, el torneo se jugará en tres continentes y seis países. Los principales anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán los partidos inaugurales como un homenaje al primer Mundial, disputado en 1930.

La elección no es casual. Hace un siglo, Uruguay fue el país que organizó la primera Copa del Mundo y también levantó el trofeo. Por eso, la FIFA decidió que la celebración del centenario comenzara justo donde nació esta historia. Montevideo albergará uno de los partidos inaugurales, mientras que Argentina y Paraguay también tendrán un encuentro especial antes de que la competencia continúe en Europa y África.

Uruguay volverá a hacer historia al recibir uno de los partidos inaugurales, 100 años después del primer Mundial. (Fotografía: Laurence Griffiths/Getty Images)

Además de su carga histórica, esta edición romperá varios récords. El torneo se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030, tendrá 104 partidos y, por ahora, mantendrá el formato de 48 selecciones, el mismo que debutó en 2026, aunque la FIFA sigue analizando una posible ampliación.

Los seis países anfitriones ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo, mientras que el resto de las selecciones comenzarán su camino en las eliminatorias durante los próximos años.