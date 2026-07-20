Antes de que llegue el siguiente verano futbolero, ya hay una fecha marcada en el calendario de millones de aficionados. El Mundial 2030 no será una edición cualquiera: celebrará los 100 años de la Copa del Mundo y lo hará con un formato que nunca antes se había visto.
Mundial 2030: comienza la cuenta regresiva para la siguiente gran fiesta del fútbol
Por primera vez en la historia, el torneo se jugará en tres continentes y seis países. Los principales anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán los partidos inaugurales como un homenaje al primer Mundial, disputado en 1930.
La elección no es casual. Hace un siglo, Uruguay fue el país que organizó la primera Copa del Mundo y también levantó el trofeo. Por eso, la FIFA decidió que la celebración del centenario comenzara justo donde nació esta historia. Montevideo albergará uno de los partidos inaugurales, mientras que Argentina y Paraguay también tendrán un encuentro especial antes de que la competencia continúe en Europa y África.
Además de su carga histórica, esta edición romperá varios récords. El torneo se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030, tendrá 104 partidos y, por ahora, mantendrá el formato de 48 selecciones, el mismo que debutó en 2026, aunque la FIFA sigue analizando una posible ampliación.
Los seis países anfitriones ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo, mientras que el resto de las selecciones comenzarán su camino en las eliminatorias durante los próximos años.
Más allá de los números, el Mundial 2030 tiene todo para convertirse en una edición inolvidable. Será una mezcla de historia, tradición y nuevos escenarios, con estadios icónicos, culturas distintas y un recorrido que unirá Sudamérica, Europa y África en una misma competencia.
Aún faltan algunos años para el silbatazo inicial, pero la cuenta regresiva ya empezó. Y si algo ha demostrado el fútbol, es que cuando llega un Mundial, el mundo entero termina jugando el mismo partido.
Otro de los grandes atractivos será la posibilidad de ver cómo se unen culturas futboleras muy distintas en un mismo torneo. Desde ciudades históricas como Madrid, Lisboa o Marrakech, hasta el simbolismo de Montevideo, donde todo comenzó hace un siglo, el Mundial ofrecerá una experiencia que irá mucho más allá de lo que ocurra dentro de la cancha. Para muchos aficionados, también será una oportunidad única para recorrer varios países en un mismo evento.
Y, como ocurre en cada Copa del Mundo, el torneo también será el escenario donde surgirán nuevas figuras, se despedirán algunas leyendas y se escribirán historias que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados. Cada Mundial deja imágenes inolvidables, y el de 2030, por todo lo que representa, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los más especiales de la historia.