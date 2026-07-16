F1: Lando Norris es penalizado con diez puestos en la parrilla del GP de Bélgica

Esto se debe tras cambiar, una vez más, la batería de su monoplaza. La escudería británica va a equipar el coche del vigente campeón mundial "con una cuarta batería" desde el inicio de la temporada, superando el límite de un máximo autorizado de tres.

El equipo explicó que el auto del piloto británico tuvo una primera avería de batería en China, lo que le impidió tomar la salida de la carrera.

La segunda batería resultó dañada en Japón. Fue reparada y reinstalada en el coche, pero terminó averiándose en Mónaco durante la segunda sesión de prácticas libres.

La tercera funciona sin problemas desde entonces, pero McLaren indica que el proveedor de su motor, Mercedes, ha introducido una evolución en sus baterías que soluciona varios problemas anteriores y las hace más fiables.

"Para beneficiarnos de esas mejores, tenemos que cumplir una penalización de 10 posiciones en la parrilla para el coche de Lando, para poder instalar esa nueva batería", relata McLaren.

"Hemos decidido proceder a ese cambio en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes que en los dos circuitos siguientes, Hungría y Zandvoort (Países Bajos)", explicó.