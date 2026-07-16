Después de un exitoso 2025, Lando Norris no está teniendo su mejor temporada de Fórmula 1 y prueba de ello es que le ha costado trabajo subir al podio. Esta vez, ese esfuerzo se ve aún más difícil ya que fue penalizado con 10 puestos en la parrilla de salida en el Gran Premio de Bélgica.
F1: Lando Norris es penalizado con diez puestos en la parrilla del GP de Bélgica
Esto se debe tras cambiar, una vez más, la batería de su monoplaza. La escudería británica va a equipar el coche del vigente campeón mundial "con una cuarta batería" desde el inicio de la temporada, superando el límite de un máximo autorizado de tres.
El equipo explicó que el auto del piloto británico tuvo una primera avería de batería en China, lo que le impidió tomar la salida de la carrera.
La segunda batería resultó dañada en Japón. Fue reparada y reinstalada en el coche, pero terminó averiándose en Mónaco durante la segunda sesión de prácticas libres.
La tercera funciona sin problemas desde entonces, pero McLaren indica que el proveedor de su motor, Mercedes, ha introducido una evolución en sus baterías que soluciona varios problemas anteriores y las hace más fiables.
"Para beneficiarnos de esas mejores, tenemos que cumplir una penalización de 10 posiciones en la parrilla para el coche de Lando, para poder instalar esa nueva batería", relata McLaren.
"Hemos decidido proceder a ese cambio en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes que en los dos circuitos siguientes, Hungría y Zandvoort (Países Bajos)", explicó.
La parrilla de salida de la carrera del domingo se decide el sábado en la sesión de clasificación.
Lando Norris, que el año pasado logró la pole position y fue segundo de la carrera en Spa-Francorchamps, es quinto actualmente en la general del Mundial, después de un inicio de temporada complicado.
Los McLaren dominaban el año pasado, pero el cambio de reglamentación técnica sobre los motores, donde la parte eléctrica ha ganado mucha importancia, ha modificado las jerarquías en la actual temporada de 2026.