Todo sobre el GP de Bélgica: cuándo y a qué hora ver la carrera de este fin de semana

Como recordarás, en el GP anterior en el circuito de Silverstone, el monegasco de Ferrari Charles Leclerc hizo lo suyo para llegar a lo más alto del podio, su primer triunfo del año en esta posición. ¿Logrará hacerlo de nuevo en esta carrera en un total de 44 vueltas?

Horarios del GP de Bélgica

Práctica 1: viernes 17 de julio a las 05:30 am, tiempo centro de México.

Práctica 2: viernes 17 de julio a las 09:00 am, tiempo centro de México.

Práctica 3: sábado 18 de julio a las 04:30 am, tiempo centro de México.

Clasificación: sábado 18 de julio a las 08:00 am, tiempo centro de México.

Carrera: domingo 19 de julio a las 07:00 am, tiempo centro de México.

Dónde ver en vivo la carrera

Podrás seguir la carrera y todos los detalles desde Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro.

Cómo va el Campeonato

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli: 179 puntos

George Russell: 154 puntos

Lewis Hamilton: 147 puntos

Charles Leclerc: 108 puntos

Lando Norris: 97 puntos

Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores

Mercedes: 333 puntos

Ferrari: 255 puntos

McLaren: 179 puntos

Red Bull: 128 puntos

Alpine: 60 puntos