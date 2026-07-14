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Todo sobre el GP de Bélgica: cuándo y a qué hora ver la carrera de este fin de semana

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa. La próxima cita es en el Circuito de Spa-Francorchamps y para que no te la pierdas te decimos todos los detalles.
mar 14 julio 2026 04:31 PM
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Todo sobre el GP de Bélgica: cuándo y a qué hora ver la carrera de este fin de semana
Los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton. (Mark Thompson/Getty Images)

Las sorpresas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 continúan y esta vez es el turno de que los pilotos demuestren de qué están hechos en el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. ¿A qué hora es la carrera y dónde verla desde México? No te preocupes porque acá te decimos.

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Como recordarás, en el GP anterior en el circuito de Silverstone, el monegasco de Ferrari Charles Leclerc hizo lo suyo para llegar a lo más alto del podio, su primer triunfo del año en esta posición. ¿Logrará hacerlo de nuevo en esta carrera en un total de 44 vueltas?

Horarios del GP de Bélgica

Práctica 1: viernes 17 de julio a las 05:30 am, tiempo centro de México.
Práctica 2: viernes 17 de julio a las 09:00 am, tiempo centro de México.
Práctica 3: sábado 18 de julio a las 04:30 am, tiempo centro de México.
Clasificación: sábado 18 de julio a las 08:00 am, tiempo centro de México.
Carrera: domingo 19 de julio a las 07:00 am, tiempo centro de México.

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Dónde ver en vivo la carrera

Podrás seguir la carrera y todos los detalles desde Sky Sports, TUDN, Izzi y F1TV Pro.

Cómo va el Campeonato

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli: 179 puntos
George Russell: 154 puntos
Lewis Hamilton: 147 puntos
Charles Leclerc: 108 puntos
Lando Norris: 97 puntos

Primeros cinco lugares del Campeonato de Constructores

Mercedes: 333 puntos
Ferrari: 255 puntos
McLaren: 179 puntos
Red Bull: 128 puntos
Alpine: 60 puntos

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Circuito de Spa-Francorchamps

El circuito original de forma triangular fue construido en 1921 y recorría bosques y onduladas colinas de las Ardenas. Sin embargo, en 1979 el circuito fue remodelado y el nuevo trazado tiene solo la mitad de la longitud original, aunque sigue siendo el más largo del calendario actual con 7,004 km.

Actualmente es uno de los circuitos favoritos de los pilotos por su combinación de largas rectas y curvas rápidas y desafiantes que les permiten llevar sus monoplazas al límite.

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