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Música

Justin Bieber se une al show de medio tiempo del Mundial 2026: así quedó el line-up completo

¡Al estilo Super Bowl! La final del Mundial 2026 tendrá un show de medio tiempo y este es el cartel completo que incluye a BTS y Justin Bieber.
mié 08 julio 2026 04:40 PM
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Justin Bieber se une al show de medio tiempo del Mundial 2026
Justin Bieber. (Amy Sussman/Getty Images)

Al estilo Super Bowl y por primera vez en la historia del Mundial, la final de la edición 2026 contará con un show de medio tiempo con un cartel muy prometedor. Este miércoles se dio a conocer que Justin Bieber se une a esta celebración y no queda duda que será un momento inolvidable para todos.

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Anteriormente se había anunciado que BTS, Madonna y Shakira son los encargados de este momento que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLlife Stadium en Nueva Jersey.

Sin embargo, este miércoles la FIFA dio a conocer que Justin Bieber se une a esta celebración. “Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo el cantante canadiense en un comunicado.

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Este show no solo será para entretener a los asistentes y televidentes, sino en apoyo del Fondo de la Educación Ciudadana Global del organismo, que tiene como misión ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de futbol para los niños de todo el mundo.

Además, el cartel también incluye a Burna Boy, artista nigeriano que colabora con Shakira en “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial. También participará Gustavo Dudamel un coro estudiantil que compartirá escenario con Coldplay.

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Justin Bieber Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 BTS

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