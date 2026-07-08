Justin Bieber se une al show de medio tiempo del Mundial 2026: así quedó el line-up completo

Anteriormente se había anunciado que BTS, Madonna y Shakira son los encargados de este momento que se celebrará el próximo 19 de julio en el MetLlife Stadium en Nueva Jersey.

Sin embargo, este miércoles la FIFA dio a conocer que Justin Bieber se une a esta celebración. “Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, dijo el cantante canadiense en un comunicado.

Este show no solo será para entretener a los asistentes y televidentes, sino en apoyo del Fondo de la Educación Ciudadana Global del organismo, que tiene como misión ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de futbol para los niños de todo el mundo.

Además, el cartel también incluye a Burna Boy, artista nigeriano que colabora con Shakira en “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial. También participará Gustavo Dudamel un coro estudiantil que compartirá escenario con Coldplay.