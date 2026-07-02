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México vs. Inglaterra: ¿cuándo y a qué hora ver el partido de octavos de final?

La selección mexicana se medirá ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Acá todos los detalles para que no te pierdas el encuentro.
jue 02 julio 2026 01:43 PM
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México vs. Inglaterra: a qué hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026
La selección mexicana se enfrentará ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. (Carl Recine/Getty Images)

No queda duda de que México está haciendo historia en el Mundial 2026 y ahora estamos listos para un partido decisivo que nos pondrá con los nervios de punta. Esta vez se enfrentará a Inglaterra, un rival fuerte pero no imposible de vencer, pues el Tri ha demostrado su fuerza en la cancha en cada juego del torneo. Para que no te lo pierdas acá te decimos los detalles.

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Como recordarás, el conjunto de Javier Aguirre salió triunfante 2-0 ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final, un partido que controló en todo momento y neutralizó los intentos ofensivos del conjunto ecuatoriano.

Pero eso no fue todo, ese partido también dejó varios hitos. Por ejemplo, a sus 17 años Gilberto Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé.

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Además, Julián Quiñones alcanzó tres goles y ya es considerado uno de los mejores goleadores mexicanos en una misma Copa del Mundo. Esto lo acerca a la marca de Luis Hernández, quien anotó cuatro tantos en Francia 1998.

Ahora sí, después de estos datos que vale la pena destacar, toma nota porque te decimos todo para que no te pierdas el siguiente partido de la selección mexicana en el Mundial 2026.

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Cuándo es el siguiente partido de México

El partido de octavos de final entre México vs Inglaterra será el próximo domingo 5 de julio.

A qué hora juega México vs Inglaterra y dónde ver

El partido dará inicio en punto de las 06:00 pm en el Estadio Ciudad de México y podrás verlo a través de televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Además por streaming en VIX.

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Alineación de México

Aguirre todavía mantiene bajo reserva la alineación de la selección mexicana para este encuentro, sin embargo es probable que en la defensa incluya a Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, en el mediocampo a Edson Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez. En el caso de los delanteros puede convocar a Julián Quiñones, Santiago Giménez y Uriel Antuna. En la portería a Luis Ángel Malagón.

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Selección Mexicana Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
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