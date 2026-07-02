México vs. Inglaterra: a qué hora y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Como recordarás, el conjunto de Javier Aguirre salió triunfante 2-0 ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México en los dieciseisavos de final, un partido que controló en todo momento y neutralizó los intentos ofensivos del conjunto ecuatoriano.

Pero eso no fue todo, ese partido también dejó varios hitos. Por ejemplo, a sus 17 años Gilberto Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé.

Además, Julián Quiñones alcanzó tres goles y ya es considerado uno de los mejores goleadores mexicanos en una misma Copa del Mundo. Esto lo acerca a la marca de Luis Hernández, quien anotó cuatro tantos en Francia 1998.

Ahora sí, después de estos datos que vale la pena destacar, toma nota porque te decimos todo para que no te pierdas el siguiente partido de la selección mexicana en el Mundial 2026.