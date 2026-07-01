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México rompe sequía mundialista de 40 años y pasa a octavos tras vencer a Ecuador en el Mundial

La selección mexicana está haciendo historia en el Mundial 2026; venció 2-0 a Ecuador en dieciseisavos y se mantiene invicto sin goles hasta el momento.
mié 01 julio 2026 08:45 AM
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México rompe sequía mundialista de 40 años y pasa a octavos
La selección mexicana celebra su triunfo 2-0 ante Ecuador y su pase a octavos en el Mundial 2026. (YURI CORTEZ/AFP)

Con una actuación aplastante, México se alzó en el Estadio Azteca y ganó su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026 .

El Tri se mantiene invicto en duelos de copas del mundo jugados en el coloso de la Ciudad de México, un histórico escenario al cual volverá a saltar para recibir el domingo al ganador del choque entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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La última vez que el Tri ganó un mata-mata de copa del mundo fue en el propio Azteca ante Bulgaria en octavos de final de México 1986, con el hoy seleccionador Javier Aguirre en la cancha.

"La afición, la gente, el pueblo mexicano merecía una noche como ésta", expresó el Vasco Aguirre.

Del lado rival, la eliminación de Ecuador significó la salida de su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, que lamentó "una noche triste".

Los más de 80 mil fanáticos mexicanos en el estadio enloquecieron cuando Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y luego con Raúl Jiménez, que selló el triunfo nueve minutos después (31').

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En el primero, México atrajo a Ecuador con pases cortos en su propia cancha, y cuando el once sudamericano mordió el anzuelo, Roberto Alvarado rescató un pase y habilitó a Quiñones, que con terreno libre salió disparado al área para rematar un misil de derecha.

Luego, en un error defensivo, Joel Ordóñez cortó y dejó el balón en los pies de Jiménez, que hizo una pared con Quiñones y amplió la cuenta con un bombazo de derecha al ángulo.

Aguirre planteó un partido agresivo.

En cinco minutos, Gilberto Mora, el futbolista más joven de este Mundial, recuperó un balón y generó ocasiones de peligro tanto por el costado derecho como por el centro.

La joya de 17 años también lanzó un disparo apenas desviado al minuto 15 tras recoger un centro pasado e internarse al área desde el sector izquierdo.

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"¡Mora, Mora!" gritaron los espectadores al minuto 59 cuando fue sustituido por Brian Gutiérrez.

Ecuador generó peligro con desbordes de Nilson Angulo y a los 39 minutos John Yeboah eludió al lateral Jesús Gallardo y remató peligrosamente, pero su disparo fue contenido con una gran atajada de Raúl Rangel.

Después de la intensidad que México le imprimió al primer tiempo, en el segundo periodo fue más discreto en ocasiones para ambos equipos.

En medio de la impotencia de verse eliminado, Ecuador perdió por expulsión a Piero Hincapie. Tras el pitazo final, en el Azteca se coreó "El rey" para sellar la celebración.

¿Y si sí?

El encuentro del próximo domingo abre una oportunidad histórica para el Tri, pues nunca ha disputado un sexto partido en un Mundial.

México alcanzaría esta etapa si mantiene su casa imbatida como hasta ahora, luego de jugar diez partidos de la máxima justa futbolística en ella.

Una frase que surgió en las redes sociales se volvió un clamor en las gradas del Azteca: "¿Y si sí?".

La consigna coreada en el estadio invita a los fanáticos a imaginar que el Mundial de 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, podría ser la ocasión ideal para que el Tri gane por primera vez dos partidos mata mata al hilo.

México se mantiene invicto, con cuatro victorias consecutivas y sin goles concedidos.

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Selección Mexicana Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026
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