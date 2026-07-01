México rompe sequía mundialista de 40 años y pasa a octavos tras vencer a Ecuador en el Mundial

La última vez que el Tri ganó un mata-mata de copa del mundo fue en el propio Azteca ante Bulgaria en octavos de final de México 1986, con el hoy seleccionador Javier Aguirre en la cancha.

"La afición, la gente, el pueblo mexicano merecía una noche como ésta", expresó el Vasco Aguirre.

Del lado rival, la eliminación de Ecuador significó la salida de su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, que lamentó "una noche triste".

Los más de 80 mil fanáticos mexicanos en el estadio enloquecieron cuando Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y luego con Raúl Jiménez, que selló el triunfo nueve minutos después (31').

En el primero, México atrajo a Ecuador con pases cortos en su propia cancha, y cuando el once sudamericano mordió el anzuelo, Roberto Alvarado rescató un pase y habilitó a Quiñones, que con terreno libre salió disparado al área para rematar un misil de derecha.

Luego, en un error defensivo, Joel Ordóñez cortó y dejó el balón en los pies de Jiménez, que hizo una pared con Quiñones y amplió la cuenta con un bombazo de derecha al ángulo.

Aguirre planteó un partido agresivo.

En cinco minutos, Gilberto Mora, el futbolista más joven de este Mundial, recuperó un balón y generó ocasiones de peligro tanto por el costado derecho como por el centro.

La joya de 17 años también lanzó un disparo apenas desviado al minuto 15 tras recoger un centro pasado e internarse al área desde el sector izquierdo.