El tenista argentino Francisco Cerúndolo, mejor latinoamericano del ranking mundial ubicado en el puesto 21, cayó este martes en primera ronda del torneo londinense de Wimbledon, al perder en tres sets ante el español Jaume Munar.
Wimbledon: Fernando Cerúndolo, mejor latinoamericano del ranking ATP cae en primera ronda
El tenista argentino no logró avanzar en el inicio del famoso torneo; fue vencido por el español Jaume Munar.
mar 30 junio 2026 11:01 AM
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Cerúndolo, reciente vencedor del torneo de Queen's, también en Londres y sobre hierba, fue derrotado por Munar, 44º de la ATP, por 6-1, 6-4 y 6-3, en 1 hora y 45 minutos.
Munar, de 29 años, tratará de superar su mejor resultado en el torneo londinense, cuando llegó a tercera ronda el año pasado.
El reciente triunfo en Queen's, el sexto título ATP de su carrera, había levantado expectativas de que Cerúndolo, de 27 años, tendría un largo recorrido en Wimbledon.
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Con su eliminación, el argentino no podrá superar la segunda ronda en Wimbledon, que alcanzó en 2023.
A Cerúndolo le pasaron factura sus errores no forzados, 28, el doble que su rival, que cometió 14.
Con información de AFP
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