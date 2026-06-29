El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, debutó este lunes en el torneo londinense con una sufrida victoria en cinco sets, tras ir abajo en el marcador, ante el serbio Miomir Kecmanović (50º del ranking).
Con complicaciones, Sinner supera la primera ronda de Wimbledon 2026
Sinner tuvo que emplearse a fondo, tras ir perdiendo por dos sets a uno y ganar los dos últimos en un partido en que se cayó en varias ocasiones.
El italiano necesitó 3 horas y 29 minutos para superar esta complicada primera ronda, imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 y 6-3.
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En su intento por conquistar un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su eliminación prematura en la segunda ronda de Roland Garros, Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al portugués Nuno Borges (48 del ranking), que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (191) en tres sets.
Aunque Kecmanović, de 26 años, se llevó el primer set tras romper el servicio de Sinner cuando el marcador estaba 4-4, el italiano de 24 años respondió de inmediato con un quiebre al comienzo del segundo parcial para igualar el encuentro.
El tercer set fue mucho más disputado.
Sinner no logró convertir ninguna de sus cinco oportunidades de quiebre y Kecmanović terminó adjudicándose la manga tras salvar una bola de set e imponerse en un espectacular tie-break, para tomar ventaja en el partido.
Demoledor con el saque (31 aces frente a solo 1 de su rival) e imperial en la red (22 puntos ganados de 25), el italiano terminó despejando las dudas al llevarse con autoridad los dos últimos sets y completar la remontada.