Con complicaciones, Sinner supera la primera ronda de Wimbledon 2026

Sinner tuvo que emplearse a fondo, tras ir perdiendo por dos sets a uno y ganar los dos últimos en un partido en que se cayó en varias ocasiones.

El italiano necesitó 3 horas y 29 minutos para superar esta complicada primera ronda, imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 y 6-3.

En su intento por conquistar un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su eliminación prematura en la segunda ronda de Roland Garros, Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al portugués Nuno Borges (48 del ranking), que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (191) en tres sets.

Aunque Kecmanović, de 26 años, se llevó el primer set tras romper el servicio de Sinner cuando el marcador estaba 4-4, el italiano de 24 años respondió de inmediato con un quiebre al comienzo del segundo parcial para igualar el encuentro.

El tercer set fue mucho más disputado.