Llegó su momento: Alexander Zverev se convierte en campeón de Roland Garros

En 2024, Zverev disputó la final de Roland Garros, donde cayó ante Carlos Alcaraz, quien conquistó por primera vez el Abierto de Francia. Un año después volvió a encontrarse en una final, pero esta vez parecía que nada podría frenar su ascenso hacia el título.

El camino no fue sencillo y la final prometía un espectáculo que, por momentos, alejaba los reflectores de los nombres que habían dominado recientemente los Grand Slams. Frente a Flavio Cobolli, el italiano de 24 años, el alemán llevó al límite a su rival y a sí mismo en busca de dejar atrás la etiqueta de finalista para convertirse, finalmente, en campeón.

Tras haber disputado varias finales importantes, el alemán finalmente levantó la Copa de los Mosqueteros en un torneo que representaba su mejor oportunidad para hacer historia. (Fotografía: Dan Istitene)

Un Roland Garros para recordar

No podemos pasar por alto que esta edición de Roland Garros fue particularmente inusual. Carlos Alcaraz, campeón del torneo en 2024 y 2025, se retiró de la competencia antes de que comenzara. Por su parte, Jannik Sinner no logró superar la segunda ronda y Novak Djokovic cayó en la tercera.

Ante este panorama, algo parecía claro: si Alexander Zverev no aprovechaba esta oportunidad, probablemente tendría que esforzarse el doble para conseguir el título en el futuro. No solo era una percepción externa; es posible que el propio tenista entendiera que este era su momento. Y no lo dejó escapar.

